ASTRA Cuneo: Autotrasportatori in assemblea a Cherasco

Domani sabato 23 novembre, presso il ristorante “La Porta delle Langhe” di Cherasco si svolgerà l’Assemblea Generale di ASTRA CUNEO, la principale Associazione di categoria degli autotrasportatori della Provincia Granda.

All’ordine del giorno il delicato tema della viabilità e delle infrastrutture alla presenza di un parterre di esperti ed ospiti istituzionali di alto livello. L’incontro vedrà la partecipazione della Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore Marco Gabusi, con delega specifica ai trasporti, e dall’Assessore Marco Gallo. Per la Provincia di Cuneo presenzierà il Presidente Luca Robaldo. Sarà presente anche il Senatore Giorgio Bergesio, oltre agli Onorevoli Monica Ciaburro, Chiara Gribaudo, Andrea Casu e Vincenzo Amich. Questi ultimi due siedono entrambi in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. L’incontro sarà partecipato anche da alcuni rappresentati della Regione Valle D’Aosta e da una delegazione di rappresentati di categoria francesi.

L’intervento tecnico introduttivo ai lavori è stato affidato a Giancarlo Bertalero, ingegnere, consulente aziendale in campo logistico, membro dell’Osservatorio traffici transalpini della Commissione UE e dell’UFT di Berna. Premio Logistico dell’anno 2016. L’obiettivo è quello di fornire una panoramica completa sull'organizzazione dei trasporti transalpini, analizzando i volumi di traffico attuali e storici, e proponendo una proiezione futura tenendo conto delle nuove infrastrutture in fase di costruzione, confrontandosi con le istituzioni presenti sulle criticità in essere. “Un momento di confronto fondamentale per la stretegicità del nostro settore, della Provincia di Cuneo e del Nord Ovest in generale nel panorama economico nazionale”, afferma il Segretario Generale ASTRA CUNEO, Dott. Gabriele Bracco. “Troppe barriere all’import ed all’export della nostra economia”, prosegue Bracco, “di fronte alle quali è necessario cambiare approccio e fare in modo che tutti i soggetti coinvolti prendano seriamente coscienza che servono misure concrete e che il tempo, in questo caso, è veramente tiranno. Valicare le Alpi per i nostri autotrasportatori è diventata un’impresa, una volta che il mezzo è carico, il problema è loro. Questo è inaccettabile. Se, com’è vero, l’autotrasporto da espressione concreta al concetto astratto del Mercato Unico europeo, allora è doveroso ed urgente che tutti i soggetti della filiera si attivino per garantire alle nostre imprese condizioni di esercizio normali, senza che sia rimesso sempre alla nostra categoria l’onere di trovare una soluzione che spesso non esiste!”

Parteciperanno in qualità di relatori anche il Dott. Alessandro Ferri Presidente dell’Osservatorio TCR e Transport Manager Ferrero Industriale, l’Ing. Sergio Bloise, Esperto in Realizzazione e Gestione di Grandi Opere ed Infrastrutture, il Presidente ASTRA CUNEO Ennio Tonoli, il Segretario Generale ASTRA CUNEO Gabriele Bracco ed il Segretario Generale FIAP Alessandro Peron.

L’incontro sarà moderato dalla Giornalista economica, esperta di trasporti e logistica Morena Pivetti.

Numerosi gli sponsor presenti: Big Truck Mercedes, Officina Cravero di Genola, Prometeon, Centro Calor, Flottaweb, Diesel Car by Finazzi, Levia hub, Safety Inside, Symed e Datacol.