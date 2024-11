Volley femminile - Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”; Ospiti Primasso, Farina, Stival e l’ex libero della Nazionale Cardullo

Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Il sesto appuntamento stagionale vedrà il collegamento con un ospite d’eccezione come l’ex libero della Nazionale italiana Paola Cardullo. Il secondo collegamento in programma sarà con l’opposta della Clai Imola Sara Stival, mentre da Bergamo è previsto il collegamento con la centrale ed ex pumina Alice Farina. Nello studio cuneese, inoltre, ci sarà il graditissimo ritorno del direttore sportivo della Honda Olivero Cuneo Gino Primasso. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con Jennifer Boldini (Uyba B.A.), Giuseppe Pirola (Uyba B.A.), Elena Perinelli (Wash. Pinerolo), Giada Di Mario (Wash. Pinerolo), Sofia Rebora (Futura B.A.) e Dana Schmit (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook.