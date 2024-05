Auto e camioncino si urtano in tangenziale: vettura ribaltata e traffico rallentato

Brutto incidente, ma per fortuna senza grosse conseguenze, poco prima delle 14 di oggi, martedì 7 maggio, sulla tangenziale sud di Torino, all'altezza di Stupinigi, nel territorio del Comune di Nichelino. Una Fiat Punto e un Ducato si sono scontrati e nell'urto la vettura si è ribaltata.

Conducente in codice giallo all'ospedale

Per fortuna, il conducente è riuscito ad uscire dal mezzo con le proprie gambe, ma per sicurezza è stato portato in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia stradale.

Paura per l'automobile alimentata a gpl

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'auto alimentata a gpl, nel timore che potesse esserci una perdita, col rischio di esplosione. A causa della pioggia che cade da questa mattina sulle strade del Torinese, si segnalano anche altri cinque incidenti, ma tutti di lieve entità e senza particolari conseguenze per i mezzi e le persone coinvolte.