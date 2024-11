Il token STARS di Crypto All-Stars esplode in popolarità: oltre 6 milioni di dollari in presale

Crypto All-Stars sta attirando l’attenzione nel panorama delle criptovalute grazie alla sua capacità di unire la popolarità delle meme coin con le opportunità di rendimento della DeFi. Con il lancio di Meme Vault, il progetto vuole offrire una soluzione di staking innovativa che promette rendimenti significativi per gli appassionati delle meme coin. L’incredibile partecipazione ha già visto investimenti superiori a 6 milioni di dollari, con una community in rapida crescita.

Sebbene l’entusiasmo sia alto, non bisogna dimenticare che questa prevendita non durerà ancora a lungo. Nello specifico, manca meno di un mese alla chiusura delle porte per i primi investitori.

Con 23 giorni rimanenti, la presale di Crypto All-Stars sta accelerando e questa fase rappresenta un’opportunità unica per assicurarsi i token STARS a un prezzo conveniente, prima che siano quotati sugli exchange, dove gli analisti prevedono un potenziale aumento del valore. Allo stato attuale STARS può essere acquistato per 0,0016254$.

Un ulteriore elemento di attrattiva è il protocollo di staking dedicato, che attualmente offre un rendimento annuale (APY) del 300%. Questo tasso di rendimento estremamente competitivo rende il progetto particolarmente interessante per chi desidera aumentare le proprie partecipazioni in attesa del lancio completo di MemeVault.

Vai alla presale di Crypto All-Stars

Cos’è il MemeVault e come funziona?

La forte domanda per Crypto All-Stars non sorprende. Questo progetto si distingue per l’alto livello di utilità che offre, grazie al suo rivoluzionario modello di staking unificato, chiamato MemeVault. Questo protocollo permette agli utenti di mettere in staking diverse meme coin sotto un unico tetto, semplificando il processo e garantendo rendimenti passivi.

Costruito utilizzando il sicuro standard ERC-1155, MemeVault supporta lo staking multi-token e multi-chain, accettando inizialmente 11 meme coin delle più popolari, tra cui:

Pepe (PEPE)

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Floki (FLOKI)

Based Brett (BRETT)

Mog Coin (MOG)

Milady Meme Coin (LADYS)

Turbo (TURBO)

Toshi (TOSHI)

Coq Inu (COQ)

Bonk (BONK)

Sono previsti ulteriori ampliamenti del progetto in futuro, aumentando così le opzioni per gli utenti. Oltre a queste funzionalità, i possessori del token nativo STARS possono guadagnare tre volte i rendimenti rispetto ai titolari di altre meme coin, un vantaggio da non sottovalutare.

MemeVault garantisce che i possessori di meme coin continuino a generare un reddito passivo indipendentemente dalla performance quotidiana delle loro partecipazioni. Questo lo rende uno strumento essenziale per affrontare il prossimo super ciclo del mercato delle criptovalute.

Crypto All-Stars è sicuro?

Il ritorno del mercato rialzista ha portato con sé un aumento di truffe, rug-pull e honey-pot, soprattutto nel settore delle meme coin. Per questo motivo, le preoccupazioni sulla sicurezza di qualsiasi nuova meme coin sono più che legittime.

Tuttavia, Crypto All-Stars ha adottato misure significative per garantire la sicurezza degli investitori. Ad esempio, il contratto intelligente di STARS è stato sottoposto a due audit indipendenti: uno da Coinsult e un altro da SolidProof.

Entrambi gli audit hanno confermato l'assenza di vulnerabilità o rischi di centralizzazione. Il rapporto di Coinsult, in particolare, sottolinea che la proprietà del contratto è stata revocata, il che significa che il team di sviluppo non può:

Mintare nuovi token.

Inserire indirizzi in blacklist.

Impostare commissioni di vendita.

Attivare funzionalità honey-pot.

Inoltre, il contratto intelligente ha superato l'analisi SWC Attack Analysis, un insieme di 27 controlli di sicurezza proposti dall’EIP-1470. Anche il rapporto di SolidProof evidenzia che il contratto non è aggiornabile, garantendo che il team non possa più modificarlo o bloccarlo, né interrompere il trading. Questo elimina ogni rischio di truffe o rug-pull.

Prima del suo lancio ufficiale, anche il protocollo MemeVault sarà sottoposto a rigorosi test e ulteriori audit per assicurare che i fondi degli investitori rimangano al sicuro da eventuali attacchi dannosi.

Con una sicurezza elevata e una tokenomics ben strutturata, una roadmap chiara e una community attiva su piattaforme come Telegram e il social media X, Crypto All-Stars ha cementificato la strada per il suo successo. Questi sono elementi spesso assenti nei nuovi progetti di meme coin, rendendo Crypto All-Stars un’opportunità più solida e affidabile. Chi desidera saperne di più può consultare il whitepaper del progetto o seguire i suoi account ufficiali per aggiornamenti sui progressi e le caratteristiche innovative di questo esaltante progetto.

Vai alla presale di Crypto All-Stars