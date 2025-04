Finder, Albergian, Tabros Bikes & Components, Bicigrill S. Michele: l’imprenditorialità sostenibile che dà lavoro in montagna

Lunedì 14 aprile scorso si è tenuto l’incontro Innovalp 2024/25 “Montagne Produttive e Sostenibili”, organizzato dal Des Ambrois con il Politecnico di Torino e la partecipazione di aziende del territorio montano come Albergian, Finder, Tabros Bikes & Components, Bicigrill S.Michele e la cooperativa Cramars.

Focus dell’incontro è stato quello di creare un confronto e una riflessione sul futuro delle Terre Alte, alpine e appenniniche. Attorno al tema strategico delle montagne produttive e sostenibili, Innovalp intraprende un viaggio di esplorazione di territori e comunità alpine e appenniniche attraverso l’incontro tra gli amministratori locali, imprenditori, lavoratori e innovatori che operano con coraggio in questi contesti complessi.

«Questo dibattito rappresenta una grande occasione per Oulx e per il Des Ambrois – sottolinea Paolo De Marchis, docente del Des Ambrois -. InnovAlp e il Politecnico di Torino hanno deciso di coinvolgere il Piemonte in questo grande percorso dove ci occuperemo di innovazione, montagna, manifatture: fare impresa montana in maniera sostenibile è la sfida che affronteremo e che si può vincere».

Gli Open Talk dell’edizione Innovalp 2024-25 rappresentano infatti un’importante occasione di confronto e riflessione sul futuro delle Terre Alte, alpine e appenniniche. Attorno al tema strategico delle Montagne produttive, Innovalp intraprende un viaggio di esplorazione di territori e comunità alpine e appenniniche attraverso l’incontro tra gli amministratori locali, imprenditori, lavoratori e innovatori che operano con coraggio, intraprendenza e resilienza in questi contesti complessi.

La sessione di Oulx ha visto la partecipazione dei rappresentanti di alcune delle imprese che tendono una mano ai giovani della valle, offrendo idee per la creazione di start up innovative e opportunità di crescita per gli studenti che intendono esplorare il mondo del lavoro in maniera seria.

Questo incontro, che ha visto la partecipazione di Federica Corrado ed Elisa Balocco del Politecnico e di Roberto Colombero presidente Uncem Piemonte, ha preparato inoltre il terreno per la scuola estiva di Innovalp 2025, che vedrà il proseguimento delle riflessioni avviate con il tema “Montagne Produttive” e offrirà un’occasione formativa per giovani e professionisti interessati all’innovazione sociale e allo sviluppo locale sostenibile delle Terre Alte.