Screening malattie respiratorie: approvato Ordine del Giorno di Silvio Magliano in Consiglio regionale

"Continuare il percorso di eccellenza a intrapreso dalla Regione Piemonte in tema di mitigazione degli effetti dell'inquinamento sulla salute, attivando a favore dei cittadini non fumatori, residenti nelle aree piemontesi valutate ad alto inquinamento atmosferico, programmi organizzati e gratuiti di screening per la diagnosi precoce delle malattie respiratorie correlate all’inquinamento atmosferico: è questo l’impegno che l’Ordine del Giorno approvato oggi in Consiglio Regionale, insieme all’aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, prevede per la Regione Piemonte", ha dichiarato Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Piemonte Moderato e Liberale in Consiglio Regionale.

"La Pianura Padana, per ragioni morfologiche e climatiche, è una delle aree maggiormente soggette all’inquinamento atmosferico dell’intero continente e la popolazione che vi risiede è esposta a rischi per la salute che riteniamo importante valutare con continuità, tanto più nel caso di persone fragili residenti nei grandi centri urbani. L’approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale della Qualità dell’Aria rappresenta un passo importante per la tutela dei cittadini e del territorio".

"Come Gruppo Consiliare Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale siamo convinti però che le caratteristiche del nostro tessuto produttivo debbano essere tenute in debito conto quando si attuano misure che lo coinvolgono in modo così profondo come quelle legate alla riduzione delle emissioni dei mezzi di trasporto: le azioni volte a ridurre l’inquinamento dovranno, per quanto possibile, considerare l’obiettivo primario di tutelare le imprese e soprattutto i posti di lavoro. In questa direzione sta lavorando, con attenzione e programmazione efficace, la Regione Piemonte: auspichiamo che a tutti i livelli si individuino soluzioni che coniughino la qualità dell’aria con la nostra vocazione industriale e tecnologica votata alla filiera dell’automotive, promuovendo la ricerca su diverse modalità di alimentazione dei motori termici e sviluppando nuove tecnologie, ambito in cui il Piemonte vanta tradizione d’eccellenza", ha concluso Magliano.