A Carmagnola, le eccellenze agricole e culinarie nella Fiera del Bovino di razza piemontese e della Giora e nella mostra mercato del Porro Lungo

Nel terzo fine settimana di dicembre a Carmagnola ritornano i consueti e attesi appuntamenti prenatalizi dedicati al Porro Lungo Dolce e alla Giora, due eccellenze agricole e gastronomiche invernali della città.

La Fiera del Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora è in programma domenica 15 dicembre al foro boario di piazza Italia, insieme alla mostra mercato del Porro Lungo Dolce e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. La protagonista sarà la Giora, la vacca giunta alla fine della carriera riproduttiva che, adeguatamente ingrassata, fornisce tagli pregiati. Il Salame di Giora di Carmagnola rientra nel novero dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Piemonte e nel Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino. Alle 7,30 arriveranno e si sistemeranno nei loro spazi gli animali in esposizione secondo le varie categorie in gara. Dalle 9,30 alle 11,30 si svolgeranno le valutazioni da parte della giuria, con la partecipazione degli studenti della sezione Agraria dell’Istituto Baldessano-Roccati. Alle 12 sono in programma le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria che, oltre al premio in denaro per il proprietario, riceveranno la tradizionale gualdrappa in raso.

La Fiera prevede anche l’esposizione di macchine agricole, prodotti e attrezzature per il settore zootecnico e cerealicolo e una degustazione gratuita del panino con cotechino di Giora proposta dai macellai carmagnolesi Elio Bertero, Mario Burzio e Giacomo Sandri, con la collaborazione della Confraternita del Gran Bollito misto alla Piemontese di Carmagnola. I visitatori troveranno inoltre il Mercatino di Natale dei produttori agricoli e degli artigiani del cibo e una mostra mercato delle opere dell’ingegno, a cura della Società Orticola di Mutuo Soccorso Domenico Ferrero.

La mostra mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola è organizzata in collaborazione con gli studenti della sezione agraria dell’Istituto Baldessano-Roccati. I porri per le degustazioni gratuite saranno offerti dai produttori agricoli Anna Maria Traversa, Maurizio Carena, Mario Scotta, Mario Giraudi, Piero e Daniela Giraudi. Il Porro Lungo Dolce di Carmagnola è caratterizzato da una notevole tenerezza e da un sapore delicato che si accompagna ad una facile digeribilità. Fa parte dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Piemonte.

Durante la giornata sarà presente uno spazio di animazione per bambini, a cura della fattoria didattica aderente al Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese. Il mercato ambulante straordinario sarà invece allestito in via Valobra. Dalle 10 alle 13 è inoltre in programma il Carma Natural Tour, un’escursione guidata al Bosco del Gerbasso e al Museo di Storia Naturale di Carmagnola, con l’accompagnamento delle guide dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e delle GIAV di Carmagnola.

La giornata si concluderà alle 19,30 nel salone fieristico di viale Garibaldi, con la cena del gran bollito misto piemontese intitolata “L’incontro conviviale tra la Giora e il Porro”, a cura della Confraternita del Gran Bollito Misto alla piemontese, con la collaborazione di Ascom e Pro Loco. I biglietti sono acquistabili nelle macellerie Bertero, Burzio e Sandri.

Lunedì 16 dicembre dalle 17,30 alle 19,30 nel salone fieristico di viale Garibaldi è in programma l’evento “Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese esplora Giora e Porro, eccellenze del territorio”, con la partecipazione di Simona Riccio, digital strategist della filiera agroalimentare. I produttori agricoli e i macellai carmagnolesi racconteranno al pubblico le loro esperienze di coltivazione e lavorazione dei prodotti principali. Al termine verrà offerta una degustazione gratuita. Mercoledì 18 dicembre dalle 8 alle 13 al foro boario di piazza Italia è invece in programma l’Asta dei bovini di razza piemontese e bovini da ingrasso di qualsiasi età, accompagnata da degustazioni gratuite.