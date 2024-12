Questa sera alle 21 una nuova puntata di “TIME OUT”; Ospiti Erblira Bici, Yasmina Akrari e Livia Tresoldi

Nona puntata stagionale per “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Ospite in studio per questo nuovo appuntamento sarà la giocatrice della BAM Mondovì Livia Tresoldi. Con la centrale del Puma si parlerà del difficile momento in casa Puma, con la squadra rossoblù relegata all’ultimo posto in classifica. Argomento che sarà approfondito anche grazie all’intervista con il direttore sportivo Max Rubado. Due i collegamenti in programma, entrambi con importanti giocatrici di serie A1. Il primo collegamento vedrà protagonista l’opposto della Megabox Vallefoglia Erblira Bici, mentre il secondo raggiungerà la centrale della Wash4green Pinerolo Yasmina Akrari. Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste con Francesca Scola (Uyba B.A.), Ilenia Moro (Wash. Pinerolo), Martina Bracchi (Wash. Pinerolo), Sofia Rebora (Futura B.A.) ed Elisa Zanette (Futura B.A.). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it, sulle rispettive pagine Facebook e Youtube.