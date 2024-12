Il Piemonte investe nello sport: quasi un milione di euro nel secondo semestre dell'anno

Prosegue il sostegno della Regione a favore dello sport. Nel secondo semestre 2024 sono stati assegnati 972.647 euro a enti e associazioni sportive con contributi fino a 50.000 euro. Le 55 realtà sportive distribuite in tutte le province rappresentano le principali federazioni all’interno del panorama sportivo piemontese.





«I contributi rappresentano un tassello importante nella strategia di promozione dello sport come pratica agonistica ma anche come leva per lo sviluppo sociale, economico e turistico - ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli - L’obiettivo è di valorizzare le eccellenze locali e rendere il Piemonte un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. I grandi eventi attratti in questi anni nella nostra regione sono il frutto di una politica di filiera che parte proprio dal sostegno di tutte le nostre realtà che non solo coinvolgono appassionati e iscritti ma fanno da volano creando un dividendo economico e sociale».





Torino si conferma il cuore dello sport piemontese, con numerosi contributi assegnati a realtà storiche e emergenti. Tra i beneficiari, il Team Marathon S.S.D. con 50.000 euro, seguito dalla Società Canottieri Armida con 34.250 euro e dalla Reale Società Canottieri Cerea, che riceve 20.800 euro. Anche gli sport di squadra sono protagonisti con il Campus Piemonte Basketball SSDRL (12.500 euro), il Rugby Collegno ASD (4.508 euro) e la Libertas Moncalieri SSDRL (29.737 euro). In graduatoria, l’ASD Podistica Torinoottiene 16.377,50 euro, mentre la Federazione Italiana Nuoto riceve 29.500 euro. Tra i beneficiari figurano, infine, l’Associazione Sportiva Tennis Tavolo Torino (4.500 euro), il Collegno Basket SSDRL (10.000 euro) e la Lettera 22 ASD con un contributo di 41.500 euro. L’ASD Equilibra Running Team ottiene 20.850 euro e l’A.P.D. De Coubertin di Pinerolo 6.650 euro.

Cuneo

La provincia di Cuneo conferma la sua tradizione sportiva, con numerose discipline sostenute. Il Motoclub Bisalta Drivers Cuneo ASD riceve 28.871 euro, mentre il Volley Ball Club Dogliani A.S.D. beneficia di 20.500 euro. Tra i contributi maggiori spiccano la A.S.D. Pallacanestro Farigliano e l’ASD Club della Ruggine, entrambe con 30.000 euro. Anche le realtà emergenti trovano spazio con l’A.S.D. Atletica Cuneo (2.636 euro), l’A.C. Cuneo 1905 Olmo SSDRL (10.000 euro) e la Granda College SSDRL (3.500 euro). Meritano menzione anche il VM Motorteam SSDRL (18.000 euro) e il Cuneo Padel e Sport SSDRL (10.000 euro). L’ASD Scuola Hockey Inder Singh riceve 9.350 euro, mentre l’ASD Promosport beneficia di 11.800 euro.





Novara

La provincia di Novara si distingue per il sostegno al mondo del running e delle attività locali. Lo Sporting Club Monterosa Novara A.S.D. riceve 8.774 euro, mentre la ASD Trecate Run ottiene un finanziamento di 5.000 euro. Anche la pallacanestro è rappresentata con il College Basketball SSDRL di Borgomanero, che beneficia di 19.975 euro.





Verbano-Cusio-Ossola e Biella

Gli sport acquatici dominano la scena in questa provincia. La Canottieri Città di Omegna ASD riceve 1.833 euro, mentre la Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Verbanese beneficia di 11.034 euro.L’ASD Climb Runners di Biella ha ricevuto 283 euro e Asd Bears Basket Biella 2.200 euro.

Asti

Ad Asti, il sostegno si concentra su discipline come il judo e i motori. L’ASD Asti Judo riceve 9.141,50 euro, mentre l’A.S.D. San Damiano Rally Club ottiene 25.000 euro.





Alessandria

La provincia di Alessandria registra contributi dedicati soprattutto alla pallavolo e al ciclismo. L’A.D. Alessandria Volley riceve 4.500 euro, mentre il Progetto Ciclismo Evo Team ASD beneficia di 1.000 euro.





Nazionale e Internazionale

A livello nazionale, spiccano contributi rilevanti assegnati a federazioni di rilievo. La Federazione Italiana Golf riceve 50.000 euro, mentre alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso vengono assegnati 49.000 euro. Non manca il sostegno alla Federazione Scacchistica Italiana, che beneficia di un contributo di 30.000 euro, riconoscendo il valore strategico delle federazioni all’interno del panorama sportivo. Infine, la Federazione Italiana Pallacanestro ha ricevuto 10.000 euro.