Bollette: quanto pagano gli italiani e come risparmiare sulle utenze domestiche

Quanto si spende in media per le bollette e come risparmiare sulle utenze domestiche? Domande come queste sono legittime, specie in tempi di incertezza economica come quelli attuali e in cui si è costretti a razionalizzare le spese quotidiane.

La spesa media degli italiani per luce e gas supera i 1500 euro annui

Nell’ultimo trimestre 2024 i dati ufficiali hanno registrato una lieve diminuzione dei costi della materia prima (gas ed energia elettrica) che si è trasformata, a valle, in minori costi in bolletta per le famiglie italiane. Queste rimangono, comunque, tra quelle che pagano di più in Europa per le utenze domestiche: la media va da 1750 euro a 3900 euro all’anno a seconda dei consumi, dell’operatore a cui ci si è rivolti, della tariffa attivata, se si è optato per un’offerta dual, eccetera. Il rincaro è di almeno 650 euro rispetto a quattro anni fa, quando era meno larga soprattutto la forbice esistente tra la spesa massima e la spesa minima per le utenze domestiche sostenuta dalle famiglie italiane. In questi quattro anni non sono cambiati soltanto i costi delle materie prime, ma la fine del mercato tutelato ha significato per i fornitori soprattutto più libertà nello stabilire condizioni e costi per le forniture.

L’importanza di confrontare tariffe e offerte di luce e gas

Anche per questo è fondamentale, oggi più di un tempo, utilizzare un comparatore luce e gas quando si tratta di scegliere a che operatore affidarsi per le utenze domestiche: questi strumenti, ormai ampiamente disponibili in Rete e gratuiti, permettono di fatto di simulare le bollette impostando dati come il numero di persone che vivono in casa, che abitudini casalinghe si hanno, eccetera. Trovare un’offerta di luce e gas personalizzata e in grado cioè di venire meglio incontro alle proprie esigenze rimane del resto il modo più sicuro per risparmiare sulle utenze domestiche. Una famiglia media di due genitori e due figli, che si ritrovi a casa soprattutto la sera e concentri nelle ore serali tutta una serie di attività come lavatrici, docce calde, utilizzo di televisori e consolle, eccetera potrebbe trovare sconveniente per esempio una tariffa a fasce orarie che in genere ha prezzi maggiori nelle fasce, come quella serale, più utilizzate.

Trucchi per risparmiare su luce e gas in casa

Ci sono – semplici – buone abitudini che possono essere altrettanto utili per risparmiare sulle bollette. Evitare di lasciare gli elettrodomestici che non si utilizzano accesi o in stand-by è una di questa, così come dedicarsi con costanza alla loro manutenzione per scongiurare che gusti e malfunzionamenti possano far lievitare i consumi. Scegliere lavatrici, frigoriferi, televisori di classe energetica A (o superiore) aiuta a ridurre i consumi in casa, così come sostituire tutte le vecchie lampadine a incandescenza con delle più moderne lampadine a LED. Assicurarsi che la propria casa sia ben isolata termicamente serve a garantirsi la giusta temperatura nei diversi ambienti senza vedere lievitare le bollette quando si accendono termosifoni e condizionatori. È una buona pratica nell’ultimo caso, per risparmiare ma anche per ridurre l’impatto ambientale, impostare una temperatura che non sia più di dieci gradi superiore o inferiore a quella esterna. Accorpare le cotture in cucina specie se lunghe, avviare la lavatrice solo a pieno carico, impostare programmi eco sulla lavastoviglie sono altre semplici accortezze che giorno dopo giorno assicurano il risparmio sulle bollette.