Volley A1/F: la Reale Mutua Fenera Chieri '76 vince il derby di S. Stefano contro Cuneo

Boxing Day che sorride alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76: in un PalaFenera tutto esaurito le biancoblù si impongono nel derby piemontese contro la Honda Olivero Cuneo per 3-1. Nonostante il risultato, il match è combattuto e - dopo essersi divise i primi due set - la Reale Mutua Chieri e la Honda Cuneo danno vita ad un match appassionante che premia con una grande spettacolo i 1.518 spettatori del PalaFenera. MVP dell’incontro è Anne Buijs, autrice di una prova solida, arricchita da 16 punti. Miglior marcatrice del match è la solita Avery Skinner a quota 21; in doppia cifra anche Gray (13), Alberti (11) e Anthouli (11).

CRONACA

Avvio del match è equilibrato, dopo essere arrivati punto a punto al 6-6, Cuneo mette la testa avanti per la prima volta con Kapralova (6-7), ma sono le padrone di casa a fare la voce grossa e a mettere a segno il primo break (13-7). La Honda Olivero prova ad accorciare a più riprese con Martinez e Savon, non riuscendo però a colmare il solco scavato dalle ragazze di coach Bregoli e la schiacciata di Alberti chiude il primo set sul 25-18. Nella seconda frazione Cuneo alza il ritmo e con Polder e Kapralova trova il parziale che vale il +4 (10-14). Le padrone di casa provano a farsi sotto con Skinner e Bregoli, ma Cuneo è brava a limitare gli assalti delle biancoblù. Sul 18-22 coach Bregoli ferma la palla per provare a cambiare l’inerzia, ma al rientro in campo Cuneo è ancora padrona del gioco e guadagna il set sul risultato di 19-25.

Dopo essersi divise i primi due set, Chieri e Cuneo si danno battaglia nel terzo: da una parte Skinner e Buijs, dall’altra Kapralova e Bjelica e a metà set il risultato è ancora in equilibrio (12-12). Chieri prova ad accelerare e con Buijs e Anthouli trova il +2 (14-12), Cuneo si rifugia in time out per raccogliere le idee, ma il campo da ancora ragione alla Reale Mutua Fenera che con Alberti trova il +4 (16-12). La Honda prova a rientrare in partita spinta da Kaprolova, ma Chieri fa buona guardia e con Skinner chiude i conti e porta a casa il terzo set (25-19).

Nel quarto set la posta in palio è alta e le squadre in campo lo sanno e la partita si gioca sul filo del rasoio: Chieri conduce quasi sempre, ma Cuneo rimane incollata fino al 16-15, quando un errore in ricezione delle ospiti, apre la strada a Skinner e socie che chiudono il set 25-20 e portano a casa il bottino pieno.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Honda Olivero Cuneo 3-1 (25-18, 19-25, 25-19, 25-20)

Chieri: Occelli NE, Spirito, Skinner 21, Lyashko NE, Alberti 11, Van Aalen 4, Anthouli 11, Buijs 16, Gicquel NE, Rolando, Zakchaiou NE, Gray 14, Omoruyi NE, Guiduicci. All. Bregoli

Cuneo: Turco, Colombo NE, Martinez 8, Polder 5, Cecconello 11, Panetoni, Dodson, Scialanca NE, Bjelica 12, Lazic, Bakodimou NE, Signorile 3, Kapralova 16, Sanchez 2. All. Pintus