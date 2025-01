Coldiretti Piemonte, gasolio agricolo: "Serve lo spostamento data della gicenza minima"

E' necessario lo spostamento della data della giacenza minima al 20 dicembre 2024 per il gasolio agricolo. È quanto chiede Coldiretti Piemonte con una specifica lettera in Regione.

"L’autunno 2024 è stato caratterizzato da un’elevata piovosità che ha causato un notevole prolungamento di tutte le attività agricole che necessitano dell' utilizzo di gasolio agricolo - fanno presente Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa delegato confederale -. Per questo, la proroga che abbiamo richiesto in Regione, è utile alle nostre imprese che hanno prelevato carburante tardivamente per le lavorazioni agricole che si sono ancora rese necessarie a causa dei cambiamenti climatici