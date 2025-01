Comprare casa a Torino? Adesso costa meno. Negli ultimi sei mesi i prezzi sono calati di quasi l'1%

Nella seconda parte dell’anno il mercato residenziale del capoluogo piemontese ha continuato a mostrare segnali di appannamento. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, il calo delle compravendite è stato di circa il 6% su base annuale, con un ruolo importante interpretato ancora dai mutui. Chi acquista casa con l'aiuto della banca rappresenta il 65% della casistica. I prezzi al metro quadro, invece, scendono di -0,9%, sia per le abitazioni in ottimo stato sia per quelle usate. Segnali meno preoccupanti paiono provenire da tempi medi di vendita e dal divario tra pezzo richiesto ed effettivo. I tempi necessari per concludere una trattativa di vendita sono stabili (5 mesi in media per il nuovo e 4 mesi e mezzo o 5 mesi per le abitazioni usate). Lo sconto applicato sul prezzo inizialmente proposto scende di un punto percentuale rispetto allo scorso anno e tocca il 4,5% per le abitazioni in ottimo stato e il 12,5% al’11,5% per quelle usate, a riprova di un’offerta che pare restia a ridimensionare le proprie aspettative.

Per gli affitti, invece, i valori sono aumentati mediamente dell'1% su base semestrale. Si mantengono stabili a 1,7 mesi i tempi necessari per affittare un appartamento in ottime condizioni, mentre salgono lievemente (da 1,7 a 1,8 mesi) i tempi di locazione di un’abitazione usata. La buona performance del comparto locativo si riflette anche sui rendimenti da locazione, che in questa seconda parte dell’anno salgono dal 5,7% al 5,8%, posizionandosi al di sopra della media nazionale.