Quante condizioni e quanti "se" per le future elezioni presidenziali a Kiev

Il mandato presidenziale di Zelensky è scaduto lo scorso maggio e nella scena politica interna del Paese si alzano le voci di coloro che chiedono nuove elezioni. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il presidente ucraino non si dichiara apertamente contrario a questa prospettiva, ma mette delle condizioni così difficili da attuare che di fatto sta rimandando sine die la sua uscita di scena. In un’intervista concessa nei giorni scorsi ai media nazionali ha illustrato i prerequisiti necessari allo svolgimento delle elezioni.

Anzitutto, deve terminare la “fase calda” del conflitto, ma soltanto se vi sarà come risultato un’Ucraina con una “forte posizione, un forte esercito, una potente dotazione di armamenti e le garanzie di sicurezza”.

Su questa base potrà annullare la legge marziale da lui stesso regolarmente prolungata e che gli permette di restare al potere. Infatti la legge marziale vieta tra l’altro che siano effettuate le elezioni, ma una volta abrogata, Zelensky dice che “non bisognerà aspettare anni” prima che si voti. Nonostante le smentite del suo ufficio presidenziale, pare che alcuni uffici regionali stiano preparando le liste dei candidati. I nomi potenziali in effetti circolano già da tempo e sono sgraditi al leader di Kiev.

Primo fra tutti vi è l’ex comandante in capo dell’esercito ucraino Valery Zaluzhny, che era stato mandato a Londra come ambasciatore proprio dopo aver avuto un pesante diverbio con Zelensky riguardo al modo di proseguire la guerra. Tuttavia qualcuno suggerisce che andare al voto sia nell’interesse stesso del presidente.

Infatti attendere troppo prima di votare comporterebbe il rischio di una popolarità sempre minore o addirittura di avere il proprio nome associato alla disfatta militare e alla perdita di gran parte del territorio dello Stato.