Al via la quinta edizione del Corso per Soccorritori del 118

La Croce Giallo-Azzurra di Torino, punto di riferimento nel soccorso sanitario in emergenza, apre le iscrizioni alla quinta edizione del Corso per Soccorritori 118, un’opportunità formativa dedicata a chi desidera mettersi al servizio della comunità prestando soccorso nelle situazioni di emergenza.

Il corso prenderà il via il 4 febbraio 2025 e si terrà presso la sede dell'associazione in via Borgo Ticino 7, nei pressi di Piazza Rebaudengo. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì alle 20:00 e si protrarranno per circa due mesi, offrendo un percorso completo di preparazione teorica e pratica. A seguire, i partecipanti saranno coinvolti in un tirocinio protetto di 100 ore a bordo delle ambulanze, durante il quale potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite sotto la supervisione di soccorritori esperti.

Il percorso formativo è strutturato per fornire le competenze necessarie a gestire situazioni critiche, operare in sicurezza e collaborare con il personale medico nelle operazioni di primo soccorso. I volontari impareranno tecniche salvavita essenziali, come le manovre di rianimazione cardiopolmonare, l'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE), l'immobilizzazione e il trasporto sicuro dei pazienti, oltre a protocolli operativi e comunicazioni con le centrali operative del 118.

Al termine del percorso, i partecipanti potranno ottenere la certificazione regionale come soccorritori di emergenza, un titolo riconosciuto a livello regionale che consente di operare nei servizi di emergenza e urgenza sanitaria.

La Croce Giallo-Azzurra di Torino sottolinea come questo corso rappresenti non solo un’occasione per acquisire competenze tecniche e operative, ma anche un’opportunità per far parte di un team motivato e solidale, che dedica il proprio tempo e le proprie energie al servizio della comunità.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti e l’ammissione al corso è subordinata a un colloquio conoscitivo obbligatorio, utile a valutare la predisposizione al ruolo e a rispondere alle domande dei futuri volontari.

Per partecipare e ricevere ulteriori informazioni: