CioccolaTò 2025: proroga adesioni fino a venerdì 17 gennaio

Ancora qualche giorno per iscriversi a CioccolaTò: la proroga è stata decisa oggi – data di scadenza della prima call - per dare tempo a produttori e Maestri del Gusto interessati all’evento di perfezionare le proprie adesioni, dopo l’intenso periodo di lavoro durante le feste.

Già una trentina le iscrizioni pervenute, dai grandi nomi internazionali alle piccole botteghe: la call è infatti aperta non solo ai cioccolatieri, ma a tutti i produttori di specialità al cioccolato, quindi a pasticcerie, gelaterie, panifici, liquorerie e panetterie e così via. L’obiettivo è quello di comporre un’offerta attenta alla qualità e all’eccellenza, offrendo per la nuova edizione dell’evento allestimenti e spazi espositivi completamente rinnovati.

Confermata poi la location, piazza Vittorio Veneto, mentre si lavora in queste settimane alla composizione del ricco programma di iniziative culturali, degustazioni e appuntamenti ospitati in alcune sedi museali e palazzi storici come il Museo Nazionale del Cinema, il Circolo dei Lettori, le Gallerie d’Italia, il Polo artistico e culturale le Rosine.

CioccolaTò 2025 è un progetto di Camera di commercio di Torino e Città di Torino con il supporto di Regione Piemonte e delle associazioni di categoria, organizzato da Turismo Torino e Provincia.

Le adesioni a CioccolaTò 2025 sono aperte fino a venerdì 17 gennaio ore 12 sul sito di Turismo Torino e Provincia: turismotorino.org/it/espositori-cioccolato-2025.