Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo rispedisce le ‘black angels’ all’inferno

La Bartoccini-Mc Restauri Perugia ha lottato e la ex Németh ha messo in fila 28 punti, ma non è bastato. La Wash4green Pinerolo ha affrontato con la giusta determinazione la delicata trasferta umbra, portando a casa 3 punti preziosi. Il secondo risultato pieno con Cosi al centro al posto di Sylves. Mvp Smarzek con 23 punti.

Primo set

Un errore in ricezione di Sirressi e un attacco di Smarzek portano le ‘pinelle’ sullo 0-2. La ex Németh fissa il 3-3, ma le ospiti riprendono la loro marcia: con Akrari e Cosi vanno sul +3 (4-7). Il vantaggio sale nuovamente con Cosi (5-9). Le perugine trovano una risorsa in Traballi e una ricezione scheggiata di Sorokaite riporta la parità (15-15). Dopo un time out, chiamato da Marchiaro, Németh esplode la sua potenza e spinge le compagne avanti 16-15. Un’invasione di Akrari concede il doppio vantaggio casalingo (20-18) e Németh regala subito il +3. Pinerolo ritorna in partita con due colpi fotocopia contro il muro di Smarzek (23-23). Ed è sempre l’opposto polacco a regalare il primo set point, respingendo nel campo avversario un attacco di Traballi. Da un opposto all’altro: Németh annulla e consegna la palla set nelle mani di Cekulaev. Le pinelle non mollano e, nella sfida incrociata, risponde Smarzek (25-25). Il set lo regala Traballi sparacchiando una palla fuori (26-28).

Secondo set

Pinerolo riparte concentrata e in poco tempo va sul +4 (1-5). Perinelli porta il vantaggio a +5 (2-7). Le black angels, però, non ci stanno e pian piano rosicchiano punti, raggiungendo il 16-16 con Németh. Pinerolo ha un passaggio a vuoto e Traballi sigla il +3 (21-18). E il fine set sale in cattedra l’opposto ungherese che sigla prima il 24-22 e poi il 25-23.

Terzo set

Le ‘pinelle’ premono subito sull’acceleratore volando sul +4 con una murata di Cosi (2-6). Ungureanu e Cekulaev mettono in crisi la ricezione delle rivali e arriva il sorpasso con Traballi (8-7). Marchiaro fa rifiatare la diagonale titolare e arriva il controsorpasso (9-12). La Wash4green riprende il largo, grazie anche a un errore di Németh (10-16). Sul 14-17 tornano in campo Cambi e Smarzek. Ungureanu perde la bussola e commette un paio di errori che spianano la strada a Pinerolo (16-24). Chiude Bracchi: 17-25.

Quarto set

L’inizio è equilibrato, ma Pinerolo strappa sul 5-8, approfittando anche di un errore di Németh. Il vantaggio lievita a +6 con Smarzek (10-16). Perugia tira i remi in barca e la Wash4green fa quello che vuole. A mettere a terra la palla del match è Akrari a muro (15-25).