La grande pallavolo torna a Torino: la Nazionale di De Giorgi contro Germania, Olanda e Turchia

La Nazionale maschile torna a Torino per la Fipav Cup Elite Man, l’ultimo impegno ufficiale prima del Mondiale in programma nelle Filippine. Sarà il PalaVela, dal 29 al 31 agosto 2025, l’impianto in cui l’Italia di Ferdinando De Giorgi farà le prove generali prima di partire per l’Oriente, dove parteciperà, da campione in carica, al Campionato Mondiale di pallavolo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.

Gli Azzurri prenderanno parte al torneo a quattro squadre, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte, insieme a Turchia, Germania e Olanda. Il Piemonte e Torino confermano quindi il loro stretto legame con la pallavolo italiana e mondiale, mandando in scena in uno degli impianti d’élite della città della Mole, il Palavela, l’ennesimo appuntamento internazionale. Già nel 2015 il palasport torinese ospitò, il 9,10 e 11 ottobre, un girone del Campionato europeo maschile di pallavolo. Quello di quest’estate sarà un evento di altissimo profilo tecnico che vedrà scendere sul taraflex torinese quattro squadre sicure protagoniste nella rassegna mondiale: un appuntamento che gli appassionati piemontesi e non solo coglieranno al volo per poter ammirare la squadra campione del Mondo e argento agli Europei prima dell’appuntamento che tutti quanti attendono con trepidazione.

FIPAV CUP ELITE MAN - IL PROGRAMMA

Si inizia il 29 agosto, giorno d’inizio del torneo, con la sfida tra Germania e Olanda nel pomeriggio, seguita da quella tra Italia e Turchia. Il giorno dopo toccherà a Olanda e Turchia aprire il programma di gare, con gli Azzurri impegnati alle 20.30 contro la Germania. Ultimo giorno di partite, domenica 31 agosto, con Turchia contro Germania e Italia contro Olanda.

Venerdì 29 agosto - Ore 17 Germania-Olanda. Ore 20.30 Italia-Turchia

Sabato 30 agosto – Ore 17 Olanda-Turchia. Ore 20.30 Italia-Germania

Domenica 31 agosto – Ore 15 Turchia-Germania. Ore 18 Italia-Olanda.

FIPAV CUP ELITE MAN - LA BIGLIETTERIA

Il PalaVela di Torino è il secondo impianto cittadino per capienza. Ristrutturato completamente per i Giochi Olimpici di Torino 2006, ha una capienza di oltre 8000 posti. La Federazione italiana Pallavolo, oltre a prevedere delle tariffe agevolate per tesserati e società (esclusivamente per Tribune 1° Livello, Settore 2° Livello, Settore 3° Livello), che saranno consultabili contattando direttamente la sede del Cr Piemonte, ha previsto una prevendita attraverso il circuito TicketOne, con i tagliandi già disponibili online. Il tagliando dà diritto ad assistere all’intera giornata di gare. La riduzione è prevista per gli Under 14.

Parterre: Intero € 100,00 (prev € 10,00) – Ridotto € 80,00 (prev € 5,00)

Tribuna Centrale 1° Livello: Intero € 50,00 (prev € 5,00) – Ridotto € 40,00 (prev € 4,00)

Tribuna Centrale 2° Livello: Intero € 40,00 (prev € 4,00) – Ridotto € 30,00 (prev € 3,00)

Tribune 1° Livello: Intero € 30,00 (prev € 3,00) – Ridotto € 20,00 (prev € 2,00)

Settore 2° Livello: Intero € 25,00 (prev € 2,00) – Ridotto € 15,00 (prev € 2,00)

Settore 3° Livello: Intero € 15,00 (prev € 2,00) – Ridotto € 12,00 (prev € 2,00)