Incidente nel barese, schianto tra auto e camion: morti due giovani

(Adnkronos) - Due ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Strada Statale 93, nel barese.

Lo scontro tra un a'uto e un camion è avvenuto poco dopo la mezzanotte nei pressi del casello autostradale di Canosa (Bat) si legge su quotidianodipuglia.it.

Cordoglio alle famiglie è stato espresso dal sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio. ''Questa notte - scrive in un post su Facebook - la nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia che ha strappato due giovani vite, lasciando un vuoto che è impossibile da colmare. L'incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 93 che ha coinvolto due ragazzi, ha lasciato tutti noi senza parole, con un dolore indescrivibile che ci unisce in un abbraccio di tristezza e solidarietà''. ''Esprimo il mio più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa perdita. La nostra città piange insieme a loro, e in questo momento di grande sofferenza, siamo vicini con il cuore, condividendo il loro dolore''.