L’inverno non ferma il Gelato di Latte Biraghi: a breve nuovamente disponibile nel salotto di Torino

Dal 31 gennaio, il Gelato di Latte Biraghi sarà nuovamente disponibile nella boutique di Piazza San Carlo, a Torino. Dopo il successo del 2024, con oltre 250 mila vendite, il prodotto ritorna per soddisfare torinesi e turisti. Non più associato solo all’estate, negli ultimi anni ha conquistato i palati di tutte le stagioni. "I nostri clienti ce lo chiedono sempre, ed è una gioia poter soddisfare queste richieste," afferma Fabio Benvenuti, responsabile del negozio. Per il 2025 si punta a battere ogni record, offrendo una prelibatezza che coniuga tradizione e modernità.

Un simbolo di semplicità e qualità

Il Gelato di Latte Biraghi è nato negli anni Cinquanta a Cavallermaggiore, accanto allo stabilimento Biraghi. La sua ricetta semplice prevede solo latte, panna e zucchero, senza emulsionanti o aromi artificiali. Prodotto con latte delle province di Cuneo e Torino, mantiene un legame diretto con il territorio. La freschezza del prodotto è garantita dalla preparazione continua in negozio. Grazie a queste caratteristiche, il gelato è diventato un’icona del capoluogo piemontese. Il fotografarlo con Piazza San Carlo sullo sfondo si è oggi trasformato sui social in un’usanza virale.

La boutique di piazza castello: tempio del gusto piemontese

La boutique Biraghi in Piazza San Carlo non è solo una gelateria ma un punto di riferimento per la gastronomia locale. Oltre al Gelato di Latte, il negozio offre oltre 1.200 prodotti selezionati, tra cui vini, formaggi, cioccolato e altre prelibatezze piemontesi. "Qui si respira l’essenza del Piemonte," afferma Benvenuti, "e il nostro gelato ne è il simbolo più autentico." La boutique non si limita a vendere prodotti, ma promuove invece un’esperienza completa, invitando a scoprire la ricchezza enogastronomica del territorio in un contesto che unisce storia ed eleganza.

L’eccellenza di Torino in un gelato

Il Gelato di Latte Biraghi rappresenta la fusione perfetta tra semplicità e alta qualità. A quasi 75 anni dalla sua nascita, continua a essere un emblema di gusto artigianale, legato alla tradizione piemontese. Con il suo ritorno, Biraghi rinnova un appuntamento immancabile con torinesi e turisti, che ritrovano in ogni cono la storia e l’autenticità della regione. Gustarlo passeggiando per Piazza San Carlo significa vivere un’esperienza che celebra il meglio del Piemonte, unendo gastronomia, artigianalità e bellezza architettonica.