Dopo il rosa, gli ospedali di Pinerolo e Rivoli conquistano il bollino azzurro

Gli ospedali di Pinerolo e Rivoli si fregiavano già del bollino rosa, ora conquistano anche quello azzurro. Entrambi i riconoscimenti sono assegnati dalla Fondazione Onda Ets. Il primo è per i presidi attenti alla salute femminile, il secondo per quelli virtuosi per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico.

L’iniziativa nasce per valorizzare i centri che si distinguono per una migliore presa in carico del paziente e per la promozione di un’informazione consapevole fra la popolazione maschile. Gli aspetti valutati sono diversi, dalla presenza di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche a quella di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata.