Il grande ritorno del tailleur donna grigio

Noioso? Certo che no! Il tailleur grigio da donna torna in grande stile sulle passerelle dove sfilano le celebrità, e noi cogliamo l’occasione per “rubare” qualche consiglio di stile. Senza rischiare un monotono effetto divisa, il completo di giacca e pantalone grigio si rivela una risorsa sorprendente per look che attirano l’attenzione.

Il tailleur donna sul red carpet dei Golden Globe 2025, omaggio a Julia Roberts

L’ultima apparizione che ha suscitato l’interesse del pubblico è stata quella di Ayo Edebiri ai Golden Globe 2025, con un tailleur donna grigio oversize. L’outfit è stato discusso e ammirato anche per ciò che ha detto la sua stilista, che ha dichiarato di aver preso ispirazione e reso omaggio all’iconico completo grigio giacca-pantalone indossato da Julia Roberts nel 1990, sempre ai Globe. In quel caso, il tailleur era firmato da Armani.

Come indossare i completi tailleur donna grigi

Il completo donna elegante che ha scelto Ayo Edebiri però ha una particolarità: non solo è drappeggiato, ma è anche impreziosito da una meravigliosa cravatta di piume ricoperte d’oro. Ecco, magari una cravatta di questo tipo possiamo lasciarla ai vip sui red carpet, ma l’ispirazione è chiara: inserire un elemento di colore che “sdrammatizzi” il tutto. Una camicia floreale, o in tinta unita lucida, oppure un foulard colorato. Via libera agli accessori, anche vistosi.

Da power suit a capo fashion

Giacca e pantalone: la classica divisa dell’uomo d’affari, adottata poi anche dalla donna in carriera per rimarcare il proprio (nuovo) ruolo attraverso un codice visivo ben codificato. Il power suit è insomma l’intramontabile abito del potere, che negli ultimi decenni ha visto aprirsi una nuova via: design elegante e minimalista, taglio sartoriale e fit oversize, per essere indossato anche in contesti fashion. Fra i completi perfetti da indossare anche fuori dalle mura dell’ufficio segnaliamo i tailleur da donna di Malìparmi, che hanno attirato la nostra attenzione per la qualità artigianale italiana e il taglio contemporaneo.