Questa sera alle 21 occhi puntati sulla 13^ puntata stagionale di “TIME OUT”; Ospiti Teresa Bosso, Alessia Populini e Valentina Pomili

Time Out va all’attacco! State pure tranquilli, non si tratta di una minaccia bellica, ma è solo un’anticipazione sulle protagoniste di questo 13° appuntamento stagionale. Il format sul volley femminile di serie A, infatti, questa sera (dalle ore 21) ritornerà con una puntata all’insegna delle schiacciatrici. Si comincia con l’ospite in studio, che sarà la giovane attaccante della Bam Mondovì Teresa Bosso. I due collegamenti, invece, vedranno come protagoniste Valentina Pomili (Clai Imola Volley) e direttamente dalla Ligue 1 francese Alessia Populini (Pays D’Aix Venelles). Numerosi, come di consueto, i servizi video che andranno in onda nel corso della puntata, con le interviste di Benedetta Sartori (Uyba B.A.), Anna Dodson (Honda Olivero Cuneo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Sofia D’Odorico (Wash4green Pinerolo), Sofia Rebora (Futura B.A.), Alessandro Beltrami (Futura B.A.), Valentina Zago (Cbl Costa Volpino) e Claudio Basso (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it., sulle rispettive pagine Facebook e sul canale Youtube di Targatocn.