Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo scivola sul taraflex di Latisana

Primo set regalato come a Chieri e Cuneo. Un muro ‘fantasma’ rispetto a quel fondamentale che aveva spinto le imprese delle due stagioni precedenti. La fame di punti di Cda Volley Talmassons Fvg. I tre ingredienti principali del piatto vincente delle friulane. Nella loro tana di Latisana, vincono 3-0, mettendo a segno tre punti pesanti per cercare la risalita dall’ultimo posto in classifica, mentre la Wash4green Pinerolo, probabilmente, vede sfumare l’obiettivo play-off definitivamente.

Primo set

La Wash4green accusa di nuovo il ‘male da primo set’ e lascia strada a Talmassons che arriva a metà set a + 9 (14-5), spinta da Strantzali e dall’imprecisione delle ‘pinelle’. Le friulane non mollano e si conquistano 12 set ball, chiudendo al secondo per un servizio sparato fuori da D’Odorico.

Secondo set

Marchiaro prova a dare una scossa con i centimetri di Sylves al centro al posto di Cosi e D’Odorico confermata in banda al posto di Perinelli. Ma Talmassons va avanti 4-0. Le ‘pinelle’ rosicchiano punti e si portano a -1 (8-7), ma Sylves spreca clamorosamente la palla del pari su ricezione slash e Talmassons ritorna sul +4 (11-7). Storck spara fuori, la difesa friulana si perde in un bicchier d’acqua su un appoggio in palleggio di Sorokaite e Pinerolo è di nuovo a -1 (13-12) e la parità arriva con una palla spinta da Smarzek (14-14). Segno delle difficoltà della Wash4green è il dato sui muri vincenti: il primo del match lo mette a segno Sylves e vale il 17-17. Ma poi riparte la marcia friulana, con le padrone di casa che vanno sul 20-17. E incrementano ancora con un muro di Pamio (22-18). A questo punto arriva la reazione e Smarzek pareggia i conti (22-22). Sorokaite però si fa fermare da Botezat e arrivano due set ball (24-22). Ma li annulla entrambi l’opposta polacca. Talmassons ne sciupa altri tre, prima che Pamio muri proprio Smarzek (29-27).

Terzo set

L’inizio è equilibrato, ma è di nuovo Talmassons a provare la prima fuga con un tocco fortunoso di Strantzali e un muro di Botezat (7-4). Storck allunga ancora (11-7). Pinerolo lotta, le friulane non rallentano e il muro di Eze vale il +5 (22-17). Strada spianata per il bottino pieno, con cinque match point. Chiude Kocic al terzo, con un muro su Sorokaite (25-21).