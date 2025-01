La Reale è irriconoscibile: al Pala Gianni Asti passa Cento

Dopo tre vittorie consecutive, passo falso per Torino che cade al Pala Gianni Asti contro Cento sul risultato di 71-88. Prestazione impalpabile dei gialloblù che non sembrano mai entrare davvero in partita o essere in grado di impensierire l’avversario in nessun momento della partita. I gialloblù subiscono per 40’ senza accennare mai una reazione, colpiti a ripetizione dai canestri di DeVoe e Davis (18 punti a testa per il duo americano) e dalla prestazione da 12 punti e 8 rimbalzi in soli 13 minuti dell’indimenticato Carlos Delfino.

CRONACA

Il primo tempo è probabilmente il peggiore della stagione di Torino fin qui: l’avvio è terribile con la squadra di coach Boniciolli costretta ad inseguire dal primo possesso e Cento che fa il bello e cattivo tempo, chiudendo i primi 10’ avanti di 16 lunghezze (6-22). La situazione non migliore nel secondo quarto, con Torino che scivola sul massimo svantaggio di -24 (27-13) dopo 15’. Coach Boniciolli prova a rifugiarsi in time-out per interrompere l’inerzia emiliana, ma i primi 20’ si chiudono con un impietoso 26-49.

Nella ripresa Ajayi e Montano provano una timida rimonta, riuscendo però a toccare solo il -15 (36-51). Cento prova ad allungare il parziale per mettere in anticipo il match al fresco, ma la Reale riesce quanto meno ad impedire la fuga dei rossoneri e grazie ai viaggi in lunetta di Ghirlanda e Ajayi si va agli ultimi 10’ sul 44-65. Servirebbe un’impresa per ribaltare il match negli ultimi dieci, ma Torino non sembra avere le energie fisiche o mentali per impensierire gli avversari che si limitano ad accompagnare il match su un finale apparso scontato sin dai minuti. Finisce 71-88.

Reale Mutua Basket Torino - Sella Cento 71-88 (6-22, 20-27; 18-16, 27-23)

Torino: Taylor 13, Seck 7, Ghirlanda 6, Schina 9, Gallo NE, Osatwna, Montano 3, Severini 5, Ajayi 21, Ladurner 7. All. Boniciolli

Cento: DeVoe III 18, Tanfoglio 3, Alessandrini 9, Berdini 7, Delfino 12, Moretti, Graziani 6, Davis 18, Benvenuti 15, Nobile. All. Di Paolantonio