La Cooperativa Albifrutta, alla soglia dei 50 anni di attività, traccia il bilancio di fine 2024

Alla soglia di 50 anni di attività, Albifrutta di Costigliole Saluzzo è, dal 1977, una cooperativa di produttori di frutta situata nella Provincia di Cuneo, che ha raggiunto oggi oltre 100 soci. Ogni stagione, le aziende agricole conferiscono ingenti quantità di frutta alla cooperativa, che poi la distribuisce nelle province di Cuneo, Torino, in alcune altre province italiane e, in piccolissima parte, anche all’estero.

Un rigoroso regolamento interno guida i produttori nelle pratiche di raccolta, assicurando che il prodotto finale rispetti elevati standard di qualità, estetica e gusto. Albifrutta si impegna da sempre a offrire ai propri clienti frutta controllata, certificata e di alta qualità, in piena conformità con le normative di settore.

Oggi Albifrutta si è consolidata come un attore forte nel mercato italiano, in particolare in quello medio-piccolo, riuscendo a gestire ordini che vanno dalla singola cassetta fino a carichi da autotreno. L'azienda si rivolge principalmente a chi necessita di quantitativi ridotti, rispetto agli intermediari internazionali che si occupano solo di grossi carichi. I clienti di Albifrutta – negozi specializzati, fruttivendoli, supermercati, ambulanti, grossisti – cercano sempre prodotti di alta qualità e la cooperativa soddisfa pienamente queste richieste, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo che garantisce anche la soddisfazione dei consumatori finali. Una piccola parte della produzione viene, infine, esportata da un numero selezionato di esportatori.

Ogni singolo processo, nel momento in cui le produzioni entrano nello stabilimento di Costigliole Saluzzo, è seguito scrupolosamente da Flavio Lovera, direttore della cooperativa. Quest’anno Flavio festeggia 36 anni in Albifrutta, e negli anni ha consolidato anche un forte rapporto con ciascuno dei produttori e dei clienti.

Ed è quindi a Flavio Lovera che facciamo alcune domande per saperne di più.

Come è andata la stagione frutticola del 2024?

La campagna delle albicocche del 2024 è stata particolarmente impegnativa, soprattutto per le varietà precoci. Le piogge di giugno hanno compromesso la qualità e la conservabilità dei frutti. Tuttavia, con l'avanzare della raccolta delle varietà medie e tardive, si è osservato un netto miglioramento, permettendo di ottenere ottime quotazioni di vendita e quindi di offrire liquidazioni soddisfacenti ai produttori. Positiva anche la campagna delle pesche, con buone liquidazioni ai produttori.

C’è stata qualche varietà che si è particolarmente distinta?

La varietà che ha riscontrato più successo è sicuramente La Tonda di Costigliole che, grazie soprattutto al suo marchio di commercializzazione, ha donato un valore aggiunto alla linea di vendita d'élite, laddove si va a cercare la qualità più eccelsa.

Cosa si sta lavorando in questo periodo?

Adesso stiamo lavorando sul secondo periodo dell’anno, quello delle mele, in cui stiamo registrando vendite ancora molto limitate per la stagione in cui siamo. Il periodo di vendita è ancora lungo – si arriva fino a settembre – per cui i mesi migliori devono ancora arrivare e il bilancio si traccerà a giugno.

Ci racconta qualche novità?

Abbiamo rimesso in lavorazione un macchinario, di cui sono molto orgoglioso, che movimenta le mele in acqua, impedendone inutili e antiestetiche ammaccature.

In ambito della sostenibilità, invece, durante l'anno abbiamo completato nello stabilimento di Costigliole Saluzzo un investimento nel fotovoltaico di 500 kW, che si aggiunge agli impianti già esistenti. Possiamo così ritenerci soddisfatti anche sotto questo aspetto.