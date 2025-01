Ristoranti Torino: atmosfera unica e gusto con Lobelix

Nel cuore di Torino, Lobelix è molto più di un semplice locale: è un luogo magico dove cinema e cucina si fondono, creando un'atmosfera unica. Con decorazioni ispirate ai grandi classici del cinema e drink che richiamano film iconici, Lobelix offre ai suoi clienti un viaggio indimenticabile nel mondo del gusto e dell'immaginazione.

Abbiamo avuto il piacere di conoscere Amedeo , socio fondatore del locale situato in Piazza Savoia 4 , che ci ha raccontato l'origine e l'evoluzione di Lobelix.

Cosa ti ha ispirato a fondare il Lobelix?

L'ispirazione nasce da una frase che mi ha colpito molto: “Il successo non arriva dall'acqua e non cade dal cielo” di Antonino Cannavacciolo. Volevamo creare qualcosa di innovativo, sfruttando l'energia di Torino con la tradizione italiana, offrendo un'esperienza culinaria unica. L'idea era di far sentire le persone come a casa, in un ambiente conviviale dove poter cenare e socializzare con amici.

Quando abbiamo aperto 23 anni fa, ci siamo resi conto che Torino mancava di qualcosa che potesse davvero incuriosire i giovani. Abbiamo scommesso sull'apericena con buffet, una novità che all'epoca nessuno aveva proposto, e ha funzionato! Siamo stati i primi a Torino a portare questo format, e oggi è diventato parte della cultura locale.

Come hai visto evolversi Lobelix nel corso degli anni?

In questi 23 anni, Lobelix è cresciuto con noi. Abbiamo introdotto il concetto di apericena con buffet, e ci siamo adattati a sfide come la pandemia di Covid-19. Recentemente, abbiamo rinnovato il locale per renderlo più raffinato, senza perdere lo spirito conviviale che ci caratterizza. Lobelix ha maturato la sua identità, ed è evidente non solo nel servizio ma anche nell'arredamento.

Perché avete scelto Hydra per il vostro locale?

Abbiamo deciso di installare Hydra dopo aver notato che molti altri locali e ristoranti di alto livello stavano proponendo una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e degli sprechi legati alla logistica.

Un altro fattore che ci ha convinti è stata la professionalità dei tecnici di Hydra, con un’esperienza di 40 anni alle spalle, che hanno curato tutti i nostri impianti alla spina.

Pensi che i ristoratori possano fare di più per l’ambiente?

Sì, penso che oltre all’utilizzo dell'acqua a chilometro zero, sia fondamentale prestare attenzione ai materiali e alla provenienza delle materie prime. Nel settore della ristorazione, spesso si prediligono ingredienti esotici e ricercati, senza considerare l’impatto ambientale del loro trasporto. Ad esempio, se un ristorante si specializza in tagli di carne provenienti da altre parti del mondo, ciò implica un grande impatto ecologico.

Credo che sia importante tornare a valorizzare i prodotti locali. L'Italia ha una ricchezza di materie prime invidiabile grazie al suo clima e territorio. Dobbiamo riscoprire e sostenere ciò che il nostro paese ha da offrire, riducendo l'impatto globale.



Se Lobelix fosse un drink, quale sarebbe?

Il drink che meglio rappresenta Lobelix è il “Pirati dei Caraibi”, un cocktail esotico e avventuroso, proprio come l’atmosfera del nostro locale. È uno dei preferiti dai nostri clienti.

Ricetta del cocktail “Pirati dei Caraibi”:

Ingredienti:

Ghiaccio

Succo di limone

Rum

Liquore al bergamotto

Zucchero liquido

Con questo mix di sapori esotici e ricercati, Lobelix continua a regalare esperienze uniche nel cuore di Torino!