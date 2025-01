Grande Panda, Torino solleva il sipario (ma si farà in Serbia): "Siamo qui da 125 anni e resteremo"

E parlando di Grande Panda, non è stato possibile evitare il tema dell'elettrificazione e di un mercato che al momento stenta a valorizzare gli sforzi che stanno facendo le case automobilistiche per rispondere alle indicazioni fissate dall'Europa. "Si tratta di una motorizzazione - ha detto Francois - che deve rendersi più accessibile per le persone. Deve essere più semplice. Solo in questo modo i clienti potranno apprezzare le auto che produciamo".



Non manca tuttavia l'entusiasmo. "Non solo Medioriente o America Latina: anche in Europa vogliamo tornare a vivere un futuro con il sorriso. E se nel segmento della 500 e della Panda siamo competitivi, dobbiamo tornare a esserlo per il settore dove una volta avevamo la Uno e la Punto. Puntiamo verso anni fantastici".