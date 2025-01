Ristoranti Torino: Saudade il Ristorante Brasiliano

Abbiamo visitato il Saudade , un ristorante brasiliano che si trova in Piazza Vittorio, Torino , che ha scelto di adottare una soluzione d'acqua #plasticfree con gli erogatori Hydra . Saudade è un ristorante unico, curato nei minimi dettagli e con un'estetica che evoca immediatamente il fascino ei colori di Rio De Janeiro. I gusti autentici del churrasco completano un'esperienza indimenticabile, facendoti sentire immerso in una festa brasiliana.

Abbiamo avuto l'occasione di parlare con Aldo Prisco , responsabile del locale, che ci ha raccontato la storia e la filosofia di Saudade .

Aldo, raccontaci come e quando è iniziata l'attività del Saudade:

“Con piacere,” inizia Aldo. “Saudade significa nostalgia in portoghese, un termine perfetto per descrivere l'essenza di questo locale. Il ristorante è stato fondato nel 2019 con l'obiettivo di unire la passione per la cucina brasiliana all'amore per i clienti, creando un'esperienza autentica e memorabile. Molto del merito va a Paola , che gestisce la cucina, ea Giorgio , che si occupa del churrasco —la nostra specialità. Il churrasco include diversi tagli di carne, solitamente nove o dieci, ciascuno con una marinatura unica. Offrire questo tipo di cucina qui, nel cuore di Torino, è come portare un pezzo di Brasile in Italia.”

Cosa ti ha portato a scegliere di installare un erogatore d'acqua Hydra?

“I feedback dei clienti sono stati decisivi. Ci hanno incoraggiato a fare una scelta più sostenibile e a ridurre il nostro impatto ambientale. Con Hydra, siamo riusciti ad eliminare il vetro in eccesso e l'acqua che serviamo è purificata e controllata. È stata senza dubbio la scelta migliore degli ultimi sei mesi: ha semplificato la gestione delle risorse, ridotto gli sprechi e ci ha permesso di servire acqua di qualità ai nostri clienti.”

Come hai scoperto Hydra?

“Il passaparola ci ha guidati nella direzione giusta. Stavamo cercando una soluzione per ottimizzare il lavoro nel locale, e Hydra è emersa come la migliore opzione. Inoltre, ci ha permesso di personalizzare le bottiglie con il nostro logo , rendendo l'esperienza ancora più unica e distintiva.”

Hai ricevuto dei feedback dai clienti riguardo all'erogatore Hydra?

“Sì, moltissimi. I clienti hanno apprezzato molto le nostre bottiglie personalizzate e il fatto che facciamo parte di un movimento green. Alcuni hanno notato che l’acqua erogata non ha nulla da invidiare ad altre marche, e diversi ci hanno chiesto se vendiamo le bottiglie! Anche altri ristoratori si sono interessati al nostro sistema d’erogazione, rendendosi conto di quanto sia comodo e vantaggioso per un’attività di ristorazione.”

Se il ristorante Saudade fosse un piatto, quale sarebbe?

“Senza dubbio, sarebbe il nostro churrasco. È un simbolo della nostra cucina e della tradizione brasiliana. Utilizziamo solo carni di alta qualità come manzo, maiale, pollo o agnello, condite con sale grosso o marinate con miscele di spezie. La carne viene cotta lentamente sulle spade-spiedo, mantenendo l’esterno croccante e l’interno succulento. È un’esperienza di gusto unica, che porta l’essenza del Brasile direttamente sul piatto.”

**Se dovessi scegliere un solo taglio, direi la Picanha, uno dei più famosi e tipici tagli brasiliani. La Picanha, o “codone di manzo,” è succulenta, con una crosta esterna croccante e un interno al sangue che la rende una vera prelibatezza. Un piatto che racchiude il cuore e l’anima del Saudade. Buon appetito!”