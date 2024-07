Tragedia ad Almese: ragazzo di 17 anni muore annegato alla Goja del Pis

Un ragazzo di 17 anni è morto annegato davanti ai suoi amici oggi pomeriggio, giovedì 4 luglio, mentre faceva il bagno alla Goja del Pis, una piscina naturale vicino ad Almese.

Il giovane, residente in un Comune della zona, è stato visto immergersi nelle acque, ingrossate dal maltempo degli scorsi giorni, per poi non riemergere più. A dare l'allarme sono stati gli altri bagnanti, compresi gli amici che erano con lui, che hanno assistito alla scena impotenti.

Immediato l'arrivo sul posto del nucleo alpino fluviale, dei vigili del fuoco e di un'ambulanza attrezzata, ma anche dei sommozzatori. Il corpo del giovane è stato recuperato dopo svariati minuti, ma non è stato possibile rianimarlo nonostante vari tentativi. Ai carabinieri di Rivoli, adesso, il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.