Metropolitana, proteste delle opposizioni a Rivoli per la mancata approvazione degli emendamenti al protocollo d'intesa con Collegno

In una nota congiunta i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo, Federico Depetris; Forza Italia Andrea Tragaioli, Silvia Cavassa, Alfonso Lista Cirio - Rivoli nel Cuore Katja Agate e il capogruppo in consiglio comunale e segretario della Lega di Rivoli Laura Adduce, hanno espresso il loro rammarico per la mancata approvazione di una serie di emendamenti in cui si chiedevano dei correttivi al Protocollo d'intesa per i lavori della Metropolitana, aiuti per i commercianti delle aree interessate dai cantieri, la riduzione dell'estensione dei cantieri e l'arrivo della metro fino a Rivoli Centro e poi verso l'Ospedale di Rivoli.

"La maggioranza di sinistra non fa altro che parlare di 'rete', 'condivisione' e 'partecipazione', dichiarandosi, a parole, pronta a confrontarsi con tutti per migliorare i progetti relativi al prolungamento della Metropolitana, tuttavia gli emendamenti del centro-destra sono stati tutti bocciati senza alcuna vera e fondata motivazione" - hanno dichiarato i consiglieri di opposizione di centro destra - "Avevamo proposto ulteriori aiuti per i commercianti in difficoltà (continuando il precedente lavoro della Giunta di centro-destra, sono state confermate le riduzioni su Tari e Tasi), la riduzione dei cantieri e la loro conclusione entro la fine del 2025 per ridurre i disagi per i cittadini ed i commercianti, e abbiamo proposto un impegno congiunto tra Rivoli e Collegno per portare la metro fino all'Ospedale di Rivoli. Infine abbiamo proposto una modifica tecnica al protocollo d’intesa, in quanto conteneva un errore riguardante lo stanziamento delle risorse. Queste risorse derivano da un ordine del giorno della Lega Salvini Premier, che destina una quota del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 898, della stessa legge di bilancio, per un importo complessivo di 8,5 milioni di euro, al completamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino Il centrosinistra non ha voluto accogliere nessuno dei nostri suggerimenti, dimostrandosi così insensibile alle esigenze dei commercianti delle zone dei cantieri e mostrandosi poco incline a provare, già da ora, a lavorare sul prolungamento della metropolitana sino all'Ospedale di Rivoli".

"Facciamo difficoltà a comprendere l'atteggiamento della maggioranza guidata dal Partito democratico - hanno concluso i consiglieri del centro destra - I negozianti delle aree interessate dai cantieri che durano da 4 anni e che dureranno almeno per altri 2, hanno bisogno di aiuti concreti e di un segnale di attenzione e vicinanza. Rivoli inoltre ha bisogno che la metro arrivi sino in centro città e che poi prosegua verso l'Ospedale. Non riusciamo a capacitarci della miopia della sinistra. I nostri emendamenti che sono stati bocciati verranno trasformati in mozioni. Non molliamo: vogliamo aiuti per i commercianti e vogliamo la metropolitana fino a Rivoli centro e fino all'Ospedale".