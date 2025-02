Riapre lo sportello per i diritti delle persone disabili della Camera del Lavoro

Riprende l’attività dello sportello per i diritti delle persone disabili della Camera del Lavoro di Torino.

Realizzato in collaborazione con lo Spi di Torino e l’INCA, riunisce in un unico luogo l’esperienza di due sportelli: quello rivolto ai disabili della Camera del Lavoro e quello dello Sportello dei Diritti dello Spi, che continuerà comunque ad essere organizzato anche a livello delle singole leghe dei pensionati.

Questo servizio si propone di essere un punto di ascolto e di indirizzo per diverse problematiche connesse alla disabilità, come l’accesso e la permanenza al lavoro o diritti – spesso negati – come trasporti, scuola, abitare, salute.

In sinergia con il patronato, gli uffici vertenze ed i servizi fiscali della CGIL, questo sportello sarà lo strumento per far conoscere e rispettare i diritti ed offrire concretamente tutela.

Informare sulle pratiche per la disabilità dei minori ottenere l’invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, accompagnare le persone nell’iter per ottenere servizi erogati dagli enti pubblici, supportare l’assistenza domiciliare. Questi alcuni dei servizi erogati dallo sportello.

Inoltre, si propone di rafforzare i rapporti con la rete di associazioni presenti sul territorio.

Lo sportello, curato da Margaret Mitrotti e Matilde Lanfranco, sarà aperto a partire dal giorno venerdì 7 Febbraio 2025, inizialmente il venerdi dalle ore 9,00 alle 12.00, previa prenotazione telefonica al numero +39 3666463931 o all’indirizzo mail sportellodeidiritti@cgiltorino.it