Final Eight di basket a Torino, ancora più spettatori e incertezza per la vittoria: parola di Carlton Myers

" Oggi siamo a un +7% di biglietti venduti rispetto allo scorso anno - ha commentato il presidente LBA Umberto Gandini - I biglietti per la finale sono terminati e anche le semifinali stanno andando verso il sold out. Ormai mi sento di casa a Torino, essendo la terza edizione. È diventato un vero e proprio festival del basket, oltre alle Finali Eight ci saranno le finali femminili, un bouquet di interventi ed eventi che soddisferanno gli appassionati ma anche la cittadinanza, i turisti, il pubblico più giovane ".

Tornano le Finali Eight di basket a Torino e aumentano gli spettatori, già quasi 38mila. A dirlo è la Lega Serie A, durante la presentazione della terza edizione torinese dell'atto conclusivo della Coppa Italia che andrà in campo dal 12 al 16 febbraio all'Inalpi Arena .

" Nelle ultime edizioni hanno vinto delle outsider - ha commentato l'ambassador Carlton Myers - per questo ci aspettiamo entusiasmo, divertimento e quest'anno ancora di più, vedendo l'equilibrio delle squadre e del Campionato dove Milano e Bologna quest'anno non la stanno facendo da padroni. L'entusiasmo che ha manifestato Torino e il pubblico fa bene al movimento del basket e anche a tutto il movimento sportivo ".

A una settimana dal via è quindi rientrata la Coppa da Napoli , vinta lo scorso anno dalla squadra campana che prevalse in finale contro Olimpia Milano. Anche l'anno precedente le Final Eight avevano visto i pronostici non rispettati, con la vittoria della Germania Brescia sulla favorita Virtus Bologna, per una competizione dal risultato mai scontato.

Torino che vuole continuare a essere il teatro delle Final Eight per ancora molto tempo, continuando a candidarsi come palazzetto per le prossime edizioni della Coppa Italia. A dirlo l'assessore allo sport e ai grandi eventi della città, Mimmo Carretta, che ha evidenziato come il risultato sia frutto del lavoro in sinergia di tutti gli attori.

Torino punta a mantenere l'organizzazione

"Non è scontato che ci sia questo sodalizio che continua a rinnovarsi - ha dichiarato - significa che c'è un lavoro incessante, un sistema che funziona e, possiamo dirlo, il palazzetto più bello d'Italia. Se siamo arrivati a tre edizione ci sarà un motivo, evidentemente Torino ha la capacità di fare affezionare non solo chi propone l'evento ma anche gli spettatori. Credo che questo territorio sia pronto per proiettarsi verso quel 4 che è l'obiettivo che possiamo tagliare insieme".