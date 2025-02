Torino Jazz Festival: tutto pronto per la 13^ edizione. Tra gli ospiti Enrico Rava e Jason Moran

La tredicesima edizione del Torino Jazz Festival si svolgerà dal 23 al 30 aprile, con un’anteprima diffusa nei jazz club della città a partire dal 15 aprile.

Diretto da Stefano Zenni, nel 2025 dedicherà sempre più spazio alle produzioni originali create appositamente per la rassegna, accanto alle esclusive delle star del jazz nazionali e internazionali.

Ad aprire il TJF 2025, mercoledì 23 aprile alle ore 21 al Teatro Colosseo, Enrico Rava con il suo quintetto, fresco del premio ‘Top Jazz’ assegnato dalla rivista Musica Jazz, con il quale si è aggiudicato i titoli per il miglior disco e formazione del 2024. Nel corso della serata, la Città di Torino consegnerà al trombettista la targa Torri Palatine con la dicitura "A Enrico Rava che ha portato il jazz di Torino nel mondo".

Gran finale all'Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto, mercoledì 30 aprile in occasione della Giornata Internazionale Unesco del Jazz, in esclusiva europea, con una star internazionale: Jason Moran, il suo trio e la TJF All Stars, un ampio gruppo di grandi interpreti del jazz italiano, nella produzione multimediale “Il Big Bang del Jazz. L’eroica storia di James Reese Europe”.

Per info: https://www.torinojazzfestival.it/