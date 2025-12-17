Festa della Luce al Polo del ’900: i bambini raccontano il Solstizio d’Inverno

Un viaggio tra storia, simboli e magia per celebrare uno dei momenti più antichi dell’anno. Venerdì 19 dicembre, alle ore 10, l’Auditorium del Polo del ’900 ospiterà la Festa della Luce, un’iniziativa dedicata al Solstizio d’Inverno e riservata alle scuole primarie.

Protagonisti dell’evento saranno le alunne e gli alunni delle scuole Carducci, Rignon e Sclopis, che racconteranno il significato del Solstizio, una ricorrenza che da secoli accompagna il passaggio dalla notte più lunga dell’anno al ritorno progressivo della luce. Attraverso narrazioni, riflessioni e contributi preparati in classe, i bambini daranno voce a una festa antichissima, carica di suggestioni e tradizioni.

L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo che unisce cultura, storia e consapevolezza, offrendo agli studenti l’occasione di condividere con i coetanei il valore simbolico del cambiamento e della rinascita legato al ciclo naturale delle stagioni.