Insediato il nuovo Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili

Si è insediato oggi il nuovo comitato dei Diritti Umani e Civili, organismo di consultazione e partecipazione del Consiglio regionale istituito con legge nel 2020, che ha l’obiettivo di promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

“Viviamo in un periodo storico in cui la violenza, l'odio e l'intolleranza sembrano riaffiorare con forza, minacciando equilibri sociali consolidati, aumentando divisioni e differenze e persino mettendo in discussione il valore stesso della vita umana - ha spiegato in apertura il presidente del Consiglio regionale e presidente del Comitato, Davide Nicco - in questo contesto, il nostro ruolo è ancora più determinante. Con le sue proposte direttamente al Consiglio regionale, e collaborando attivamente con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali l’obiettivo primario resta quello di salvaguardare i diritti umani e civili, di combattere ogni ingiustizia, ogni sopruso che mette a repentaglio la sopravvivenza di donne, uomini e bambini”.

Come previsto dalle norme, in questa prima seduta sono stati eletti vicepresidenti Sara Zambaia e Gianpiero Leo.

Nelle prossime settimane il Comitato darà il via alla fase di programmazione delle iniziative pubbliche, ma da un primo confronto durante la seduta sono già emersi diversi temi di lavoro, in particolare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla nostra società e la tutela dei minori.

Sono intervenuti durante la discussione i consiglieri regionali Gianna Pentenero (Pd), Silvio Magliano (Lista Cirio), Valentina Cera (Avs), e i componenti Giovanni Boggero, Elena Ferrara, Lorenzo Marchetti, Younis Tawfik.