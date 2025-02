Santa Rita, l’assalto dei ladri ai negozi: “Servono più controlli e illuminazione”

Rompono i vetri, forzano le serrande, causano un numero indefinito di danni alle attività. E spesso solo per portare via il fondo cassa. A Santa Rita, per la precisione in via Tripoli, è allarme per i furti nei negozi. Un'emergenza sicurezza che da un annetto a questa parte si è fatta via via sempre più soffocante. Come denunciano le stesse vittime.

Le denunce

Di esempi potremmo farne tanti, forse troppi. Nel negozio Perlopolis, tanto per cominciare, i delinquenti hanno marcato visita due volte a distanza di un paio di mesi l'una dall'altra. In entrambe le occasioni hanno sfondato il vetro e sono entrati, forse con l'ausilio di un piede di porco. "Sono andati diretti alla cassa per prendere i soldi - racconta Stefania, la titolare -. E dopo il secondo colpo ci siamo visti costretti a montare una serranda elettrica interna e le telecamere. Certo, la situazione non è delle più rosee: la sera c'è poca illuminazione e i continui furti ci mettono in agitazione".

Farabutti che passano il setaccio tutte (o quasi) le attività: dai parrucchieri ai centri d'estetica, lasciando una scia di disagi al loro passaggio. "Da noi non sono entrati ma hanno rubato una delle piante collocate fuori dal negozio, per abbellire la via" raccontano dalla gioielleria Stecco.

[Placido indica il punto da cui sono passati i ladri]

In panetteria

Due domeniche fa uno degli ultimi colpi, ai danni della panetteria Scarcella. Nelle immagini riprese dalle telecamere si vede un uomo, con berretto, che si apposta in cortile intorno alle 2 di notte. Mezz'ora dopo eccolo armeggiare e tagliare la rete metallica con un paio di forbici, poi abbandonate per terra. "Con un oggetto contundente ha sfondato il vetro - rivela Placido, della panetteria -. Poi è entrato, ha cercato le monete dal fondo cassa ma non trovando nulla se ne è andato. Nessuno ha sentito niente, purtroppo".

[Le riprese di una telecamera]

Ladri in azione anche nel negozio di telefonia di via Tripoli. Spaccando, ogni volta, la serranda e il vetro "Sono entrati tre volte, in un'occasione hanno anche agganciato la serranda all'auto - sottolinea Simone -. E ogni volta i danni sono stati notevoli. Così non va bene, chiediamo più passaggi".

[Il coordinatore al Commercio, Riccardo Prisco]

L'appello

A seguire il caso anche il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco. "Le continue razzie ai danni delle attività - chiosa Prisco -, sono un segnale da non sottovalutare. Come rappresentanti delle istituzioni chiederemo un aumento dei passaggi serali e un potenziamento dell'illuminazione. Inoltre proveremo a capire che margini ci sono per l'installazione delle telecamere".