Dopo un anno e mezzo di attesa all'ospedale Martini arriva il tomografo a risonanza magnetica

Dopo quasi un anno e mezzo di attesa, all'ospedale Martini di Torino arriva il nuovo tomografo a risonanza magnetica. A fine 2023 la Giunta Cirio aveva annunciato l'installazione del macchinario, dedicato sia ai pazienti adulti che pediatrici.

Ad inizio 2025 dell'impianto, come denunciato dalla capogruppo regionale del M5S Sarah Disabato tramite un'interrogazione, "non vi è traccia, nonostante i locali per ospitarlo siano già pronti".

"Dal nosocomio - ha sottolineato la pentastellata - partono ogni giorno delle ambulanze per trasportare i pazienti che necessitano di un esame verso gli altri presidi sanitari del territorio. Uno spreco, una vergogna".

Un disservizio che si avvia ad una soluzione. "Entro la fine di febbraio - ha spiegato l'assessore regionale Andrea Tronzano - lo Studio di progettazione incaricato dovrà depositare il progetto esecutivo di installazione" tomografo.