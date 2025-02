Chieri, lavori pubblici: sopralluogo del sindaco Sicchiero al cantieri di via Albussano

Questa mattina il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero ha effettuato un sopralluogo al cantiere di via Albussano, uno dei primi provvedimenti attuativi del PGTU-Piano Generale del Traffico Urbano.

«Ogni giorno decine e decine di ragazze e ragazzi percorrono questa strada per raggiungere il polo scolastico Monti-Vittone e per rientrare a casa. Un percorso pericoloso, perché privo di camminamenti pedonali e di spazi dedicati a pedoni e ciclisti. Verrà inserito il senso unico in entrata da corso Matteotti fino a via delle Rosine e via Avezzana e si stanno completando i marciapiedi e la corsia ciclabile. Sarà introdotta anche un’inversione di senso su via Gramsci e via De Gasperi. Abbiamo scelto di iniziare con questo intervento per dare un segnale chiaro rispetto al cambio di passo intrapreso dalla nostra Amministrazione: migliorare la sicurezza per i pedoni e l’accessibilità agli istituti scolastici, proteggere gli studenti, ridurre il traffico e l’incidentalità sulle vie adiacenti. Una volta terminati gli interventi di Italgas, via Albussano sarà restituita a tutti i chieresi migliore e più sicura».