Sosta a pagamento, nel 2025 a Moncalieri un affare da 167 mila euro

Un affare da poco meno di 170 mila euro. 167.900, per la precisione: è la somma che gli automobilisti hanno messo nei parcometri di Moncalieri per pagare le strisce blu nel 2025 appena concluso.

Circa 300 posti a pagamento

Si tratta di circa 300 posti auto, la maggior parte dei quali situati in piazza Garibaldi, nella parte bassa del centro storico. Gli altri sparsi tra piazza Caduti della Libertà, via San Martino, piazza Baden Baden, alcuni tratti di via Santa Croce, via Alfieri e viale Porta Piacentina, oltre a piazza Umberto I.

La metà dei soldi al Comune

Il dato è stato comunicato alcuni giorni fa dalla società che ha in gestione la zona blu a Moncalieri, in base al quale il rendiconto degli incassi. Soldi che per circa la metà sono stati girati al Comune. Lasciare l’auto sulle strisce ha un costo di 1,10 euro all’ora (con una quota minima di 50 centesimi), dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato. Solo la domenica i parcheggi sono gratuiti.