L’aumento di dazi di Trump alimenta la svendita di crypto, ma queste presale non si fermano

L'introduzione di nuove tariffe commerciali da parte dell'ex presidente Donald Trump ha generato forti ripercussioni sui mercati finanziari globali, colpendo in particolare il settore delle criptovalute.

In particolare, la decisione di aumentare i dazi su importazioni provenienti da Cina, Canada e Messico ha scatenato un'ondata di vendite che ha portato a una significativa perdita di valore per Bitcoin e altre criptovalute di rilievo.

Tuttavia, nonostante la volatilità e l'incertezza generate da questa guerra commerciale, alcuni progetti emergenti nel settore delle criptovalute sembrano non risentirne. In particolare, le prevendite di nuovi asset digitali stanno continuando a registrare un forte interesse da parte degli investitori, evidenziando una fiducia di lungo periodo nel mercato.

La guerra commerciale e il crollo del mercato delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha mostrato un'elevata sensibilità alle recenti politiche economiche, con un drastico calo di Bitcoin e degli asset correlati a seguito dell'annuncio di nuovi dazi commerciali da parte di Trump.

Inizialmente, l'annuncio di una riserva strategica di criptovalute da parte dell'ex presidente aveva spinto Bitcoin a sfiorare i 95.000 dollari, ma le tensioni commerciali hanno rapidamente ribaltato questa tendenza.

Tuttavia, l'aumento delle tariffe sulle importazioni cinesi dal 10% al 20% e il mantenimento di un dazio del 25% su quelle messicane e canadesi hanno scatenato una reazione negativa tra gli investitori.

La Cina, in risposta, ha imposto nuove tariffe sui prodotti agricoli statunitensi e limitato gli investimenti di aziende americane. Simili misure sono state adottate anche dal Canada, aggravando ulteriormente l'incertezza economica.

Di conseguenza, il mercato delle criptovalute ha subito un pesante ribasso, con Bitcoin che ha perso il 10% del proprio valore in un solo giorno, scendendo a 83.577 dollari. Anche le principali altcoin hanno registrato cali a doppia cifra, riflettendo la crescente percezione delle criptovalute come asset ad alto rischio.

Secondo gli analisti, il mercato ha perso circa 500 miliardi di dollari in poche ore, evidenziando la sua vulnerabilità alle fluttuazioni macroeconomiche globali.

In ogni caso, durante il 5 marzo 2025, il crypto market ha esibito nuovamente una certa resilienza, con BTC ed ETH che sono riusciti a reagire a questa spinta ribassista. In particolare, BTC ha consolidato il livello di $ 90.000 ed ETH ha mostrato un andamento rialzista interessante.

Bitcoin Bull e la resilienza del mercato delle prevendite

Nonostante il clima di incertezza, alcune iniziative nel settore delle criptovalute stanno attirando un interesse crescente.

Tra queste, il progetto Bitcoin Bull si distingue per il suo innovativo sistema di airdrop legato al raggiungimento di specifici livelli di prezzo del Bitcoin. Il progetto prevede la distribuzione di Bitcoin ai detentori del token BTCBULL ogni volta che Bitcoin supera soglie di prezzo prestabilite, attualmente fissate a 150.000, 200.000 e 250.000 dollari.

Questa meccanica ha attratto numerosi investitori, poiché offre un'esposizione indiretta a Bitcoin senza la necessità di acquistarlo direttamente.

Inoltre, il progetto include un meccanismo di burning del token BTCBULL per ridurne l'offerta nel tempo, favorendone la possibile crescita di valore.

Attualmente in fase di prevendita, Bitcoin Bull ha già raccolto oltre 3 milioni di dollari, con il token venduto a un prezzo accessibile di 0,00239 dollari.

Inoltre, gli investitori hanno anche la possibilità di mettere in staking i token per ottenere rendimenti passivi, aumentando l'attrattiva dell'iniziativa.

Quindi, nonostante le incertezze legate all'andamento del mercato, le previsioni degli analisti rimangono ottimistiche, ipotizzando che Bitcoin possa raggiungere la soglia dei 150.000 dollari entro il 2025, attivando così il primo airdrop di Bitcoin Bull.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “Previsioni Bitcoin Bull”.

Sito web | X | Telegram

Il lancio di BEST Token e le opportunità per gli investitori

Oltre alla crescita di Bitcoin Bull, un altro progetto in prevendita sta suscitando grande interesse nel settore: BEST, il nuovo asset nativo dell'ecosistema Web3 Best Wallet.

In generale, questo wallet non-custodial è già apprezzato dagli utenti per la sua interfaccia intuitiva e le funzionalità avanzate, ma con l'introduzione del token BEST mira a offrire vantaggi esclusivi alla propria community.

Attualmente disponibile in prevendita al prezzo di 0,024225 dollari, BEST Token permette ai suoi possessori di partecipare alla governance della piattaforma, votando sulle decisioni strategiche legate allo sviluppo del wallet e dei servizi collegati, come Best Card.

Un'altra funzione chiave è l'accesso anticipato ai nuovi progetti cripto grazie alla funzione Upcoming Tokens, che consente agli utenti di ottenere informazioni privilegiate su asset emergenti.

Questa combinazione di utilità e accessibilità sta contribuendo al successo della prevendita, con un numero crescente di investitori che scelgono di acquistare BEST Token per beneficiare dei vantaggi esclusivi offerti dalla piattaforma.

Inoltre, il progetto ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore, tra cui alcuni Youtuber famosi nella community dei crypto investors.

La resilienza mostrata da Bitcoin Bull e BEST Token in un periodo di alta volatilità suggerisce che, nonostante le incertezze macroeconomiche, il settore delle criptovalute continua a innovarsi e ad attrarre investimenti.

Sito web | X | Telegram