Nuova Rubrica dell'Osservatorio ISERC: Indici di Rendimento e Rischio per l'Aerospazio e la New Space Economy

Da oggi, l'Osservatorio ISERC (International Space Economy Recearch Center) di San Marino, in collaborazione con BM&C Società Benefit lancia una nuova rubrica sul proprio sito, concepita come uno strumento indispensabile per imprenditori e operatori finanziari. Con pubblicazioni periodiche, verranno forniti aggiornamenti sugli indici di rendimento e rubrica di rischio dei maggiori fondi e titoli che operano nel settore Space e New Space Economy

L’iniziativa unica nel suo genere mira a fornire un quadro trasparente e dettagliato del panorama degli investimenti spaziali, offrendo agli investitori una guida preziosa per orientarsi in un mercato in rapida evoluzione. Analizzando e confrontando le performance di strumenti finanziari di rilievo, l'Osservatorio ISERC intende supportare le decisioni strategiche delle aziende e degli operatori.

Il Direttore di ISERC Ing. Pietro Bonfiglio: “l’invito è a rimanere aggiornati sulle analisi e gli approfondimenti e la rubrica che stiamo lanciando vuol essere un alleato indispensabile. Si parla ormai sempre più spesso di questo mondo ma troppo poco dell’analisi dei rischi finanziari annessi. Noi di ISERC, grazie alla collaborazione strategica con BM&C Società Benefit abbiamo deciso di colmare questo gap. Per ISERC non sarà l’unico tema di approfondimento, ma stiamo lavorando per poter offrire nuovi strumenti a questo settore”