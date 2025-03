Ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Al Grassi un laboratorio unicum in Italia

Nell’ambito del progetto #ScuoleCittaMetroTO, proseguono gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio metropolitano.





Giovedì 6 marzo, il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo e la consigliera delegata all’Istruzione Caterina Greco hanno visitato l’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Grassi di Torino, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione.

Durante la visita, hanno incontrato la dirigente scolastica Patrizia Chiesa Abbiati, con cui hanno discusso delle esigenze dell’istituto e degli interventi in corso.



L’istituto tecnico tecnologico, che accoglie ben 1.740 studenti, offre percorsi di studio diversificati: Biennio comune, Elettrotecnica, Informatica, Meccatronica, Conduzione del Mezzo Aereo e Costruzione del Mezzo Aereo.





Con i suoi 32 laboratori attrezzati, l’istituto rappresenta un punto di riferimento per l'apprendimento pratico e tecnologico.

Gli interventi in corso, finanziati con un totale di 5.510.000,00 euro, di cui 485.000,00 euro provenienti dalla Città metropolitana di Torino, comprendono lavori di adeguamento alle normative, miglioramenti sismici e interventi di ristrutturazione straordinaria. Tra i lavori più rilevanti, vi sono il rifacimento della pavimentazione in alcune aule, la sostituzione degli impianti antincendio e la messa in sicurezza degli spazi. Un focus particolare è stato dato alla sicurezza sismica dell’edificio, alla riqualificazione degli impianti termici e alla sostituzione degli aerotermi con nuovi radiatori. Sono stati realizzati anche miglioramenti nelle coperture e nei serramenti, oltre ad interventi per l’efficienza energetica.





Un elemento distintivo dell’Istituto Grassi è la presenza della tecnologia Schneider, che rende l’istituto l’unico in Italia a disporne.

"La realizzazione di questo laboratorio, dotato della tecnologia Schneider, è un risultato straordinario che siamo riusciti a raggiungere grazie al supporto della Città metropolitana di Torino. I lavori effettuati per la sua creazione hanno reso possibile offrire ai nostri studenti un ambiente di apprendimento all’avanguardia." ha dichiarato la dirigente scolastica Patrizia Chiesa Abbiati.





La tecnologia Schneider offre soluzioni avanzate per automazione, domotica ed efficienza energetica, utilizzando quadri elettrici smart. Infatti, nella scuola è stata installata una parete didattica di 5 metri, divisa in tre pannelli dedicati a Domotica 4.0, efficientamento energetico e automazioni industriali, permettendo agli studenti di sperimentare direttamente queste tecnologie.





La scuola ospita inoltre diversi veicoli e prototipi aerei donati dall'Aeronautica Militare, fornendo un ambiente di apprendimento unico per i giovani appassionati di aeronautica. "Oltre alla tecnologia avanzata, l’istituto può contare su velivoli e prototipi che sono stati regalati dalla Marina Militare. Qui, i ragazzi possono comprendere come funziona un aereo e progettare soluzioni innovative per quelli del futuro", ha aggiunto il vicesindaco Jacopo Suppo.





La consigliera Caterina Greco ha concluso: "L’Istituto Carlo Grassi rappresenta un’eccellenza educativa sul nostro territorio, e questi interventi dimostrano l’attenzione della Città metropolitana verso l’efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici, rendendo gli spazi ancora più adeguati alle esigenze didattiche."



La Città metropolitana di Torino si conferma così al fianco delle scuole, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici scolastici attraverso una pianificazione attenta e continua, anche grazie al supporto dei fondi PNRR.