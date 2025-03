Lega: "Torino potrebbe tranquillamente ospitare prossimo Festival della canzone italiana"

“Per la Lega non ci sono dubbi: Torino potrebbe tranquillamente ospitare il prossimo Festival della canzone italiana. Senza voler entrare nel merito della querelle tra Tar della Liguria e la Rai, siamo certi che il capoluogo piemontese possa essere la location ideale per la kermesse. Non dimentichiamo che la nostra amata città è stata in grado di ospitare l’Eurovision, le ATP Finals e tanti altri importanti eventi internazionali. Siamo certi che, se dovesse essere, sarebbe sicuramente un successo”. Così i parlamentari piemontesi della Lega, componenti della commissione Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio ed Elena Maccanti.

La replica di Berrino: "Il Festival è Sanremo"

“Non esiste Festival senza Sanremo perché il Festival è Sanremo. Fuori da Sanremo sarebbe uno spettacolo musicale come altri”. Il Senatore Gianni Berrino ha difeso con queste parole la kermesse canora, dopo le le dichiarazioni arrivate dai parlamentari piemontesi della Lega. Berrino è stato categorico, evidenziando come la sua città è il Festival: “Non si può pensare ad un appuntamento come la kermesse matuziana – ha detto – fuori da Sanremo. Attendiamo di capire la posizione delle parti ma rimango dell’idea che il Festival è nella nostra città”.