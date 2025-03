Industria Felix, Torino e il Piemonte fanno un figurone nella premiazione 2025: sono 22 le prescente su un totale di 79

Torino e il Piemonte hanno fatto un figurone, all'ultima edizione di Industria Felix, la manifestazione organizzata dal magazine che porta lo stesso nome e che premia i casi migliori all'interno di un'indagine su 85mila bilanci delle società di capitali, in collaborazione con Cerved.



Sono state in tutto 79 le imprese considerate come le più performanti a livello gestionale. Di queste, su 4 regioni coinvolte nel Nord Ovest d'Itali, ben 22 arrivano dal Piemonte.

Un risultato che ci piazza alle spalle della Lombardia (che può vantare 43 aziende), ma davanti a Liguria (9) e Valle d’Aosta (5). Milano invece è la provincia più gettonata con 21 “Alte onorificenze di bilancio”, poi Torino (anche se a una certa distanza, con 7). Quindi Brescia (6), Aosta (5), Bergamo, Alessandria e Novara (4).



Le aziende torinesi selezionate sono state Argotec, Elisir Home, Ge Avio (Avio Aero), Infratrasporti.To, Microtecnica, Mistral Tour Internazionale e Spazio. Mentre per le altre province erano presenti Alessandria (4): Leoni Italy S.P.A., Metlac S.P.A., Società Pubblica Per Il Recupero Ed Il Trattamento Dei Rifiuti S.P.A., Tecnometal S.R.L.. Asti (1): G.A.I.A. S.P.A.. Biella (1): Sfilacciatura Negro Biella S.R.L.. Cuneo (3): Acqua Sant'Anna S.P.A., Isomed S.R.L., Newatt S.R.L.. Novara (4): Calzaturificio Martini S.R.L., Igor S.R.L., Memc Electronic Materials S.P.A., Procos S.P.A. e Vercelli (2): B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia S.R.L. e Nova Aeg S.P.A.