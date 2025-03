E' in partenza un camper carico di: l'Its Academy Turismo Piemonte parte da Torino per dare una risposta a un settore che non trova abbastanza addetti

Sembra un camper, ma in realtà cerca di essere la soluzione alla difficoltà per il mondo del turismo a trovare addetti ai lavori. Taglio del nastro questo pomeriggio davanti al Grattacielo della Regione per il Laboratorio di orientamento formativo di ITS Academy Turismo Piemonte. Si tratta di un mezzo su ruote che, partendo oggi da Torino, si propone di compiere il suo Giro d’Italia per andare a farsi conoscere in varie regioni, dai potenziali studenti. Si comincia domani da Firenze e dalla Toscana.



La situazione in cui interviene l'Its è quella che vede in Piemonte oltre 12.300 imprese attive nella filiera del turismo, dando lavoro a oltre 77mila persone. Cifre destinati a crescere, ma che nascondono più di qualche insidia: si stima infatti che in tutta Italia, da qui al 2028, serviranno circa 700mila nuovi lavoratori. Ma secondo gli addetti ai lavori almeno un quarto di questi (diciamo 175mila) non si troveranno.



E' qui che ITS Academy Turismo Piemonte vuole inserirsi, andando a sfornare nuovi profili altamente formati, grazie al sostegno della Regione e del Ministero dell'Istruzione. Attualmente il tasso di occupazione per chi esce dall'ITS dedicato al turismo è del 90%. Sono 6 i percorsi previsti, tutti gratuiti (perché pagati con fondi Europei) e suddivisi tra hospitality, tour operating, promozione del territorio, gestione eventi, professioni digitali e turismo sportivo. Ciascuno di questi corsi è di durata biennale e si può accedere dopo il diploma, ma non mancano coloro che tentano l'Università, per poi tornare sui propri passi.



Al taglio del nastro erano presenti la vicepresidente della Regione, Elena Chiorino, la presidente della Fondazione ITS turismo (nonché di Ascom Torino), Maria Luisa Coppa e il segretario generale Giulio Genti.



I corsi dell'Its prevedono una collaborazione con 300 aziende del territorio. Si contano 1800 ore di didattica, di cui 700 ore di stage in azienda. Le sedi sono a Torino (via Massena), ma anche a Bra e Novara. Per gli studenti fuori sede ci sono borse di studio da 7000 euro finnziati da Regione e Ministero.