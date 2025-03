Da adesso a Torre Pellice i bambini ancora nel pancione potranno essere iscritti al nido

Possono venire iscritti all’asilo anche se ancora dentro il pancione della mamma. Questa è una delle novità in vista del nuovo anno scolastico del nido comunale di Torre Pellice che verranno presentate durante l’open day di sabato 15 marzo: la coordinatrice e le educatrici dell’asilo della struttura di via Guillestre accoglieranno dalle 10 alle 12 i genitori. “Abbiamo modificato il regolamento in modo da dare la possibilità di iscrivere i bambini all’asilo ancora prima della loro nascita perché nel precedente open day, svolto a novembre, in molti ci hanno espresso questa esigenza” spiega Sara Tron, vicesindaca con delega al nido e alle politiche per l’infanzia.

Un’altra novità riguarda la capienza che nell’anno scolastico 2025/2026 salirà a 40 bambini: “Faremo nell’estate infatti i lavori che inizialmente avevamo programmato per le scorse festività natalizie. Fornendo la struttura di un terzo bagno completamente nuovo, e aggiungendo due antibagno, saremo autorizzati a raggiungere la capienza massima” annuncia.