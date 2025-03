Il PD di Chieri organizza il ciclo di eventi "Accendiamo il futuro"

Dopo il successo dello scorso anno, giovedì 27 marzo 2025 prende il via la seconda edizione del ciclo di incontri "Accendiamo il futuro", organizzato dai circoli del PD di Chieri-Riva-Baldissero e di Pino Torinese, che si concluderà l’11 giugno con ospite d’eccezione Carlo Cottarelli.

Cinque serate di approfondimento con esperti di alto livello tra cui professori universitari, economisti e professionisti del settore, su alcuni dei temi più rilevanti del nostro tempo: si partirà il 27 marzo con le problematiche della sostenibilità energetica per poi proseguire con intelligenza artificiale, sanità, lavoro e nuovi equilibri internazionali.

Un ciclo di incontri aperti a tutti

"In un momento di grande disorientamento per la situazione internazionale, vogliamo dimostrare quanto sia fondamentale il confronto tra cittadini ed esperti per comprendere la realtà che ci circonda", spiegano Chiara Biglia e Paolo Pellegrini tra gli organizzatori dell'iniziativa. "Le serate saranno gratuite e aperte a tutti coloro che desiderano approfondire temi complessi con l'aiuto di voci autorevoli, per poi contribuire a loro volta ad 'accendere il futuro' nei propri ambiti di vita".



Il programma degli incontri

"La sostenibilità energetica del futuro in Italia: tra rinnovabili e nucleare" Filippo Spertino, docente di impianti elettrici per l'energia del Politecnico di Torino e Roberto Zanino, docente di impianti nucleari del Politecnico di Torino - Giovedì 27 marzo, ore 21.00 - Salone Spazio Gusto, Via Vittorio Emanuele II, 40a - Chieri



"Nell'era dell'Intelligenza Artificiale: Etica, Innovazione, Lavoro" Juan Carlos De Martin, Direttore del Centro Nexa su Internet e società del Politecnico di Torino - Giovedì 10 aprile, ore 21.00 - Auditorium del Centro Polifunzionale, Piazza Montessori (Via Folis 9), Pino Torinese

"Sanità pubblica in prognosi riservata: c'è speranza?" Nerina Dirindin, economista esperta di welfare e politiche sanitarie, e Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Torino - Giovedì 8 maggio, ore 21.00 - Salone Spazio Gusto, Via Vittorio Emanuele II, 40a - Chieri



"Il lavoro che verrà: formazione e tempi della vita" Massimo Tamiatti, esperto di politiche del lavoro, dialoga con rappresentanti delle aziende e degli enti di formazione professionale del territorio - Giovedì 29 maggio, ore 21:00 - Salone Spazio Gusto, Via Vittorio Emanuele II, 40a - Chieri



INCONTRO DI CHIUSURA

"Nuovi scenari dell'economia e politica internazionale" Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano - Mercoledì 11 giugno, ore 21.00 - Auditorium Leo Chiosso (ex Conceria), Via Conceria 2 - Chieri

Un'occasione imperdibile per chiunque voglia informarsi, approfondire e confrontarsi con esperti di spicco, con l'obiettivo di costruire un futuro più consapevole e informato.

Per ulteriori informazioni, contattare i circoli PD di Chieri e Pino Torinese ai seguenti indirizzi pdchieri@gmail.com; pdpinotorinese@libero.it