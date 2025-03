Chivasso in marcia per la legalità: uniti contro le mafie

Chivasso in marcia per la legalità

In occasione della XXX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, l’amministrazione comunale di Chivasso promuove la marcia per la legalità. Il corteo, che ogni anno raccoglie numerosi partecipanti tra le scuole, gli amministratori, le forze dell’ordine e le associazioni, partirà da piazza Dalla Chiesa, alle 17 del prossimo 25 marzo, per culminare in piazza 12 Maggio 1944 dopo aver percorso via Torino, piazza della Repubblica, via Roma e piazza Garibaldi. Durante il percorso, si alterneranno dei momenti di lettura con riflessioni antimafia.

“Invitiamo tutti i cittadini a rinnovare il proprio impegno civile contro la criminalità organizzata partecipando al Corteo per la Legalità - è l’appello lanciato dal sindaco Claudio Castello -. Ricordare le vittime innocenti delle mafie non è solo un esercizio di memoria ma è un legame sociale che può vantare una terra come la nostra che ha dato i natali a Carlo Alberto Dalla Chiesa, Bruno Caccia, Mauro Rostagno e tanti altri eroi antimafia”.

“Una marcia senza colori - ha aggiunto l’assessore comunale alla Cultura e Legalità Gianluca Vitale -, ma sotto due grandi bandiere: quella del ricordo delle vittime di mafia e quella contro la criminalità organizzata. Chivasso ancora una volta vuole essere in prima fila a testimoniare l’impegno civico sulla difesa della legalità e sulla promozione e diffusione dei suoi valori. Legalità significa rispettare le regole, partecipare alla vita sociale e civile, essere responsabili nei confronti della comunità in cui si vive esercitando la propria libertà nel rispetto altrui. Farlo tutti insieme è bello perché il messaggio è più forte. Come assessore alla legalità mi aspetto che tutti abbandonino le reticenze e gli steccati per abbracciare il fine comune della giustizia. Noi ci saremo e saremo tanti e Chivasso come sempre ci sarà”.