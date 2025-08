A Frossasco si torna a far festa ricordando gli Abbà

La Sagra degli Abbà torna da venerdì 1° agosto assieme alla festa patronale di domenica 3. Il programma si svolgerà in piazza Saint Jean de Morains a Frossasco dal 1° al 5 agosto.

La festa pare risalga ai primi anni del '900 e si ispira ai fatti del XIV secolo, quando gli Abbà, capi famiglia del paese, in seguito a una sanguinosa battaglia tra Savoia e Acaja, diedero ospitalità ai soldati di Amedeo VI, il quale li premiò con doni e con l'invito a festeggiare l'avvenimento.

“Siamo contenti del programma e degli spettacoli perché sono tutti di livello - commenta il presidente Andrea Mameli -. Siamo anche contenti perché quest'anno il Consiglio regionale ha deciso di sostenerci con il suo patrocinio per la prima volta”.

La Sagra è preceduta dal Torneo dei Borghi, che si chiuderà domani, giovedì 31, per fare spazio a cinque giorni di festa.

Il Torneo dei Borghi

I borghi oggi sono quattro, ognuno con a capo un Abbà: Matteo Tridente per borgo San Bernardino (Abbà anziano ovvero al secondo anno), Alberto Maranetto per borgo Castello (Abbà anziano ovvero al secondo anno), Andrea Carbone per borgo San Donato (Abbà giovane ovvero al primo anno), Mauro Zaccheo per borgo Madonnina (Abbà giovane ovvero al primo anno). Il torneo è cominciato domenica 27 con diverse discipline sia per under 14 e sia per gli adulti: calcio, beach volley, beach tennis, pallacanestro, giochi per ragazzi e giochi dei borghi. La premiazione con consegna del Palio del Leone Nero si terrà domani.

La Sagra

Si comincia venerdì 1° agosto con lo street food e il mojito party con deejay set. Sabato 2 agosto si prosegue con la serata Abbhambuger e costine alla frossachese con musica reggaeton, hip hop, trap e rnb, schiuma party per concludere. Domenica 3 agosto serata gnocchi e la cartoon cover band. Lunedì 4 agosto tornano le costine alla frossaschese e la tribute band di Bon Jovi. Infine, martedì 5 agosto Abbhambuger e polenta e salsiccia, con l'HBH band. Il servizio di cena inizierà sempre alle 20, mentre la serata musicale alle 22. Sarà presente un'area bimbi con giochi e gonfiabili.

La Festa patronale

La festa patronale si svolgerà domenica 3 agosto con la Consegna delle chiavi agli Abbà in Comune alle 9, la Santa Messa alle 10,30 e il corteo storico alle 11,30.

Per ulteriori info, cliccare qui.